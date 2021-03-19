هل يساعد "البروجسترون" في علاج الرجال من كورونا؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة حديثة، أن العلاج بهرمون البروجسترون قد يحسّن النتائج السريرية لبعض الرجال خلال علاج مرض "كوفيد- 19" في المستشفى.

والبروجسترون هو هرمون أنثوي يفرزه المبيض خلال المرحلة البروجسترونية أي في آخر أسبوعين من الدورة الشهرية للأنثى بعد الإباضة، ويتم كذلك تكوين البروجسترون عند الجنسين في قشر الكظر.



وأوضح الباحثون أن التجربة السريرية، التي شارك فيها 40 رجلا، هي أول دراسة منشورة تستخدم البروجسترون لعلاج مرضى "كوفيد-19" الذكور الذين تضررت وظائف الرئة لديهم بسبب فيروس كورونا.

وقال الباحثون إنه في حين أن النتائج واعدة، إلا أن هناك حاجة لتجارب سريرية أكبر لتحديد إمكانات هذا العلاج التجريبي.

ووقع إجراء الدراسة من خلال تقارير متعددة تفيد بأن الرجال أكثر عرضة لخطر الوفاة والمرض الشديد من "كوفيد-19" مقارنة بالنساء، وفقا لسارة غاندهاري، مديرة إعادة التأهيل الرئوي في معهد Women's Guild Lung Institute في مركز سيدارز سايناي الطبي لأبحاث وعلاج أمراض الرئة في لوس أنجلوس بالولايات المتحدة الأمريكية.

وقالت غاندهاري: "بصفتي طبيبة في وحدة العناية المركزة، أدهشني التفاوت بين الجنسين بين مرضى (كوفيد-19) الذين كانوا مرضى للغاية، وبقوا في المستشفى ويحتاجون إلى أجهزة التنفس الصناعي".





وخلال الدراسة، التي أجريت في الفترة من أبريل إلى أغسطس 2020، تم تعيين 40 مريضا من الذكور الذين تم نقلهم إلى المستشفى مع "كوفيد-19" متوسط إلى شديد بشكل عشوائي إلى واحدة من مجموعتين.

وتلقى المرضى في المجموعة الضابطة الرعاية الطبية القياسية في ذلك الوقت للمرض. وتلقى المرضى في المجموعة التجريبية رعاية قياسية بالإضافة إلى حقن مرتين يوميا من 100 ملليجرام من البروجسترون لمدة 5 أيام أثناء دخولهم المستشفى.

وأظهرت الدراسة أنه بالمقارنة مع المجموعة الضابطة، سجل المرضى في المجموعة التي عولجت بالبروجسترون متوسط 1.5 نقطة أعلى على مقياس قياسي من سبع نقاط للحالة السريرية بعد 7 أيام.

وتمت الموافقة على هرمون البروجسترون من قبل إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) لاستخدامه في الحالات المتعلقة بالخصوبة لدى النساء ولكن ليس لتعديل الاستجابات الالتهابية القائمة على المناعة.

وسمحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية بهذا الاستخدام الخاص لغرض تجربة مركز سيدارز سايناي الطبي السريرية في ظل تطبيق بحثي جديد للعقار.