فنلندا أسعد مكان على الأرض.. فما هي أتعس دولة؟

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - احتفظت فنلندا بلقب أسعد بلاد العالم للعام الرابع على التوالي، بعد عام من إعلان منظمة الصحة العالمية فيروس كورونا جائحة عالمية.

وقال الباحثون إن هذا "ليس مفاجأة"، واستشهدوا بأن فنلندا "دائما ما كانت تحتل مرتبة مرتفعة على مؤشرات الثقة المتبادلة والتي ساعدت في حماية الأرواح وسبل العيش خلال فترة الوباء وفقا لـ"الألمانية".

وحسب تقرير للأمم المتحدة اليوم الجمعة فإن فنلندا كانت ضمن 23 دولة لديها امرأة على رأس الحكومة، شملتها دراسة. ويستند تقرير السعادة العالمي إلى ثلاثة أعوام من دراسات معهد جالوب بشأن كيف يرى المواطنون أنفسهم سعداء.

ما هي معايير السعادة؟

وعَرّفت الأمم المتحدة في عام 2012 مفهوم السعادة بـ"مدى رضا الشخص عن حياته"، ووضعت مؤشرا سنويا من 6 عناصر لقياس ذلك: نصيب الفرد من الناتج المحلي، والدعم الاجتماعي، ومتوسط العمر المتوقع للفرد، وحرية اتخاذ خيارات الحياة، والكرم، وغياب الفساد.

وجاءت الدنمارك وسويسرا وأيسلندا وهولندا والنرويج والسويد ولوكسمبورج ونيوزيلندا، ضمن الدول العشر الأكثر سعادة في العالم.

واحتلت الولايات المتحدة المركز العشرين وروسيا المركز السابع والسبعين والصين الخامس والثمانين.

وتذيلت رواندا وزيمبابوي وأفغانستان القائمة التي تضم 149 دولة.