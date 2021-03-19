شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم العالمى للنوم.. مشروبات ابتعد عنها ليلا منها القهوة والماء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يوافق اليوم 19 مارس اليوم العالمى للنوم، حيث من المهم الحصول على قدر كافٍ من ساعات النوم فى كل ليلة لا تقل عن 8 ساعات من أجل الحفاظ على حياة صحية خالية من الأمراض، خاصة أن هناك العديد من الأمراض المرتبطة بقلة النوم والأرق، مثل أمراض القلب والسكر وغيرها.

وهناك العديد من الأسباب قد تدفعنا إلى دورة نوم غير منتظمة أو النوم لعدد ساعات أقل ليلًا، ربما بسبب ضغوطات الحياة واتباع نمط حياة غير صحى مثل تناول أطعمة ومشروبات تُسبب الأرق وغيرها، لكن مع ذلك تلعب بعض المشروبات درواً على النوم.

فيما يلى.. المشروبات التى تُؤثر على النوم لساعات منتظمة أو تسبب الأرق وفقًا لما ذكره موقع "Webmd":

1- القهوة

وجدت إحدى الدراسات أن تناول القهوة قبل النوم يُسبب الأرق نظرًا لاحتوائها على مادة الكافيين، لذلك ينصح بعدم تناولها قبل النوم مباشرة حتى لا تتأثر دورة النوم الخاصة بنا.

2- الماء

كثرة شرب الماء قد تؤدى إلى كثرة الذهاب إلى الحمام ليلًا، ما يؤثر على دورة النوم نتيجة القلق أكثر من مرة.

3- المشروبات الغازية

تعتبر المشروبات الغازية غنية بالكافيين والسكر وهو ما يؤثر سلبًا على دورة النوم وقد يؤدى إلى الأرق، حيث تشير بعض الدراسات إلى أن تناول نسب عالية من السكرايات يؤثر على دورة النوم لديهم خاصة ليلًا.

4- الكحول

من المعروف أن المشروبات الكحولية تزيد من الحاجة إلى التبول خاصة ليلًا، وقد يسبب أيضًا مشاكل فى التنفس.

فى المقابل هناك بعض المشروبات المفيدة يُفضل تناولها قبل النوم من أجل الراحة والاسترخاء، مثل اللبن الدافئ قبل النوم مباشرة، بجانب النعناع الذى يعمل بدوره على تهدئة الجهاز الهضمى ليلًا ومن ثم النوم جيدًا، وكذلك اليانسون حيث يساعد على استرخاء عضلات الجسم ما يترتب عليه النوم جيدًا، وكذلك مشروب الزنجبيل الذى يتخلص بدوره من الأرق.