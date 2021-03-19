كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 19 مارس 2021 03:42 مساءً - يجب أن تحصل الحامل على الغذاء الصحي المتوازن، وفي نفس الوقت يجب أن تحصل على ساعات النوم الصحية التي تمنحهاالصحة والهدوء النفسي، وتعزز صحة الجنين، ولكن قد تصاب الحامل بالأرق، فما هو السبب، وما هي أعراضه ومخاطره، وطرق التخلص منه، هذه الأسئلة يضع إجاباتها الدكتور محمد عبد اللطيف، إستشاري طب النساء والولادة كالآتي.

عدد ساعات النوم الصحية للحامل

النوم الصحي المتواصل

يجب أن تحصل الحامل على ساعات نوم لا تقل عن تسع ساعات يومياً، أي خلال الأربع والعشرين ساعة.

ويجب أن تحصل على فترات قيلولة خلال النهار.

يعمل النوم على تحسين مزاج الحامل وحالتها النفسية.

يحافظ النوم على مستوى هرمونات جسمها حسب المنحنيات الطبيعية خلال فترة الحمل.

ويعزز صحة ونمو الجنين لأنه يتأثر بحاله الأم.

أسباب الأرق عند الحامل

التغيرات الهرمونية تؤدي إلى الأرق

وضعية النوم الغير مناسبة.

كثرة النوم خلال فترة النهار، مما يؤدي لقلة النوم والأرق في الليل.

نقص الحديد في جسم الحامل يؤدي إلى الأرق.

ونقص بعض المعادن والفتيامنيات يؤدي للأرق وقلة النوم وتقطعه.

التغيرات الهرمونية لدى الحامل تؤدي إلى الأرق وعدم انتظام النوم.

تناول الأطعمة الدسمة قبل النوم، وامتلاء المعدة يؤدي للأرق وقلة النوم وصعوبته.

علاج الأرق عند الحامل

الأرق عند الحامل

يجب أن تحافظ الحامل على وضعية النوم المناسبة والصحية لها ولجنينها، فالنوم على الظهر يؤذي الجنين، كما يعمل على اضطراب النوم بسبب زيادة حالة الارتجاع المريئي خصوصاً في الأشهر الأخيرة من الحمل.

يجب أن تفحص الحامل على مستويات الحديد في جسمها حيث أن نقص نسبة الحديد المسئول عن تكون الهيموجلوبين وكريات الدم الحمراء يؤدي لشعور الحامل بالأرق والتوتر النفسي والقلق.

الاكثار من تناول الماء والعصائر الحامضية خلال النهار.

عدم تناول المنبهات مثل الشاي والقهوة، والشوكولاتة، وكذلك المشروبات الغازية خاصة في ساعات النهار الأخيرة.

ممارسة رياضة الاسترخاء قبل النوم.

استخدام الوسادة الطبية خلال النوم، والنوم على الجانب مع وضع وسادة بين الركبتين.

عدم تناول العشاء والنوم مباشرة، وعدم ملء المعدة بالطعام.

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