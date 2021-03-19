شكرا لقرائتكم خبر عن مستشفى منوف العام تنجح في إجراء جراحات تركيب مفاصل صناعية في الفخذ وشرائح في الوجه والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حاتم طاحون، مدير مستشفى منوف العام، إن المستشفى نجحت في إجراء جراحات دقيقة من خلال تركيب مفصل صناعي كامل في الفخذ، فضلا عن تركيب شرائح ومسامير في عظام الوجه لأحد المواطنين، تعرض لحادث مروري.

وأضاف طاحون أنه بناء على توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، والدكتور فيصل جودة وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، فإن المستشفى تبذل قصارى جهدها لخدمة المرضى من خلال إجراء العمليات المتقدمة داخل مستشفيات وزارة الصحة، وعلي نفقة الدولة.

وأوضح طاحون أنه تم إجراء تركيب مفصل فخذ صناعى كامل ثنائي الحركة لمريضة تبلغ من العمر ٤٩ سنة، واخر لمريض يبلغ ٥٧ سنة، وذلك على يد الدكتور عماد بدوى، أستاذ العظام بكلية الطب جامعة المنوفية.

ولفت إلى أن مريضا يبلغ من العمر ٥٨ سنة تعرض لكسور متعددة بالوجنة والحاجب الأيمن وكسر أسفل قاع العين، وهو ما دفع أطباء المستشفى للتحرك السريع بتركيب شرائح ومسامير اسفل العين على يد الدكتور محمد شاهين، استشاري جراحات الفكين.