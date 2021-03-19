هل تبدأ مؤشرات الشيخوخة في سن الـ20 ؟ دراسة جديدة تكشف

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 01:10 مساءً - منذ ساعتين

أظهرت دراسة جديدة أن الناس يختلفون في مدى سرعة تقدمهم في العمر، وعادة ما يبدأ هذا الاختلاف بالظهور في سن مبكرة.

نشر موقع “ميديك فوريوم” تقريرا لدراسة حديثة وجد الباحثون من خلالها أن الأشخاص الذين لديهم معدل الشيخوخة البيولوجية مرتفع، يبدون في سن 45 عاما بمظهر أكبر سناً مما يجب أن يكونوا عليه في الواقع، وهذه القفزة النسبية نحو الشيخوخة تبدأ عادة في سن العشرين لديهم.

ووفقا لمؤلفي الدراسة، فإن الشيخوخة هي عملية تستمر مدى الحياة، ولا يبدأ الأمر فجأة في سن الستين.

وأوضح الباحثون أن الشيخوخة ترتبط بمعدل تدهور أنظمة الجسم بمرور الوقت، وهي تختلف من شخص لآخر، ولكن من غير الواضح حتى الآن بالضبط في أي سن يبدأ هذا التدهور بالأنظمة.

وحلل الباحثون في دراستهم بيانات لأكثر من 1000 نيوزيلندي، منذ الولادة وحتى أن بلغوا 45 عاما، وتم تتبع معدلات الشيخوخة البيولوجية لديهم بدءا من سن 26 عاما بناءً على مؤشرات مثل دهون الجسم وصحة القلب وحجم الرئة وعلامات الالتهاب في الدم وحتى تسوس الأسنان.

واتضح أن الناس يختلفون حقًا اختلافا كبيرا في درجة وسرعة الشيخوخة البيولوجية، بحلول سن 45 عاما، كانت الشيخوخة البيولوجية السريعة تظهر بالفعل بعض المؤشرات الصحية المرتبطة عادة بالشيخوخة لدى بعض الأشخاص.

وكان هؤلاء الأشخاص بالمقارنة مع أقرانهم يتحركون ببطء أكثر، ولديهم قوة قبضة ضعيفة، ومشاكل أكثر في التوازن، والرؤية والسمع، والاختلافات في حدة الذكاء والقدرات العقلية كانت واضحة أيضا.

وسجل هؤلاء الأشخاص الذين لديهم شيخوخة بيولوجية سريعة درجات أقل في اختبارات أداء الذاكرة، ويميلون إلى الإبلاغ عن المزيد من النسيان في الحياة اليومية أيضا.