8 حيل للتحكم في الشهية المفتوحة

بيروت - نادين محمد - إذا كنت ممن يعانون من الشهية المفرطة يمكنك التحكم في شهيتك إذا كنت تحاولين تخسيس وزنك بـ 8 حيل.

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إليك 8 طرق بسيطة للتحكم في الشهية المفتوحة

1. ممارسة اليوغا

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اليوجا مفيدة لك من نواحٍ كثيرة. أولاً ، يمكن أن تساعد في عملية الهضم يمكنك أثناء التمرين التنفس بإيجابية وطرد كل السلبية من حولك.

2. شرب الماء

عندما تشرب الماء، فإنك تقوم بتوسيع معدتك لإتاحة مساحة أقل للطعام، و يجب أن تشرب ما يكفي بناءً على وزنك للحفاظ على جسمك، وهو ما يفتقر إليه معظم الناس.

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3. تناول الألياف

يحتاج جسمك إلى الألياف للمساعدة في الهضم، فمن السهل التحكم في شهيتك عندما يكون بطنك ممتلئاً، وتشمل الأطعمة المليئة بالألياف الحبوب والمكسرات والبقوليات وكذلك الفواكه والخضروات حتى إذا كنت تمارس الكيتو أو غيرها من خطط الأكل منخفضة الكربوهيدرات، فتأكد من حصولك على الكثير من الألياف.

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4. تناول الطعام بشكل أبطأ للتحكم في شهيتك

لتقليل تناول الطعام حاول مضغ كل قضمة عشر مرات فستجعلك هذه الحيلة الصغيرة تشعر بالشبع بشكل أسرع، وستوقف الإشارة إلى الدماغ التي تخبرك أنك جائع.

5. استبدال العادات السيئة بالعادات الجيدة

ليس من السهل فتح صفحة جديدة. عندما تريد استبدال العادات الجيدة بأخرى سيئة، عليك أن تتحدث مع نفسك وتختار الأطعمة التي تحبها.

6. الابتعاد عن المشروبات السكرية

في حين أن العصير بنسبة 100 في المائة مفيد لك، يجب تناوله باعتدال كذلك ابتعد عن مشروبات الطاقة.

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7. لا يوجد شيء أفضل من القهوة

لا يوجد شيء أفضل في يوم بارد من فنجان من القهوة الساخنة. إذا كنت تستخدم توابل مثل القرفة والفانيليا بدلاً من الكريمة والسكر ، يمكن أن تكون القهوة مفيدة جداً. مثل الحساء، القهوة تدفئ المعدة لتمنحك الشعور بالامتلاء.

بالإضافة إلى ذلك، يمكن أن تساعد القهوة في قمع الشهية، كما أن مضادات الأكسدة الموجودة في الحبوب مفيدة لجسمك. يمكن أن يساعد في إعطاء دفعة صحية لعملية التمثيل الغذائي وكذلك يجعلك تشعر بالشبع بشكل أسرع. يجد بعض الناس أن شرب القهوة مع الوجبة يسمح لهم باستهلاك أقل ولا يزالون يشعرون بالرضا.

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8. التخلص من الوجبات السريعة في المنزل

عند إعداد قائمة مشترياتك، تأكد من عدم احتوائها على أشياء سكرية يمكن أن تغريك لاحقاً. إذا كان لديك مخزن مليء برقائق البطاطس وكعك الوجبات الخفيفة والفطائر ، فتخلص منها.



