قرار جديد من الدنمارك حول تعليق استخدام لقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت الدنمارك أنها ستستمر في عدم استخدام لقاح أسترازينيكا المضاد لكورونا، رغم تأكيدات وكالة الأدوية الأوروبية بشأن سلامته وفعاليته.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن معهد الأمصال الدنماركي "ستاتنز سيروم" قوله إن التوقف عن استخدام لقاح أسترازينيكا سوف يستمر حتى الأسبوع المقبل، فيما تواصل السلطات الصحية في البلاد تقييم آثاره الجانبية.



وأعلنت عدة دول أوروبية أنها ستستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا، بعد أن اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه "آمن وفعال".

وقالت رئيسة الوكالة إيمير كوكي، الخميس، إن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للمخاطر المحتملة من حدوث تجلط الدم، في أعقاب تقارير أفادت بأن بعض الأشخاص أصيبوا بجلطات دموية في الفترة التي أعقبت التطعيم مباشرة.

وأعلنت فرنسا وإيطاليا ولاتفيا وبلغاريا أنها ستستأنف، على الأرجح، التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا اليوم الجمعة بعد نصيحة الوكالة الأوروبية.