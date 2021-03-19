بعد أيام من التعليق.. إندونيسيا تستأنف التطعيم بلقاح أسترازينيكا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - استأنفت إندونيسيا التطعيم بلقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا، بعدما كانت علقت استخدامه قبل أيام، لمخاوف تتعلق بآثاره الجانبية.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن وزير الصحة الإندونيسي، بودي جونادي ساديكين، قوله إن إندونيسيا تعتزم البدء في استخدام اللقاح مرة أخرى اعتبارا من الأسبوع المقبل.



وكانت إندونيسيا علقت استخدام اللقاح يوم 15 آذار/مارس الجاري في إطار حملتها للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وسط تقارير بشأن احتمال تسبب اللقاح في حدوث جلطات في الدم.

وأعلنت عدة دول أوروبية أنها ستستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا بعد أن اعتبرت وكالة الأدوية الأوروبية أنه "آمن وفعال".

وقالت رئيسة الوكالة إيمير كوكي، الخميس، إن القرار جاء بعد مراجعة شاملة للمخاطر المحتملة من حدوث تجلط الدم، في أعقاب تقارير أفادت بأن بعض الأشخاص أصيبوا بجلطات دموية في الفترة التي أعقبت التطعيم مباشرة.

وأعلنت فرنسا وإيطاليا ولاتفيا وبلغاريا أنها ستستأنف، على الأرجح، التطعيمات باستخدام لقاح أسترازينيكا، الجمعة، بعد نصيحة الوكالة الأوروبية.