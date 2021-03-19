ما مدة صلاحية الدجاج المطبوخ في الثلاجة؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 19 مارس 2021 10:16 صباحاً - يعد تناول الدجاج المطبوخ بعد أوانه الطري السريع للوقوع في كارثة معوية، سواء كان الدجاج مشويا أو مقليا أو مخبوزا أو في أي شكل آخر من أشكال الدجاج المطبوخ.

ما مدة صلاحية الدجاج المطبوخ؟

وفقا لوزارة الزراعة الأمريكية، يمكن بقاء الدجاج المطبوخ من ثلاثة إلى أربعة أيام في الثلاجة، وشهرين إلى ثلاثة أشهر في الفريزر.

ويمكن أن يؤدي تناول الدجاج المطبوخ بعد هذه المرحلة إلى الإصابة بأمراض منقولة بالغذاء، إذ أنه -حتى لو تم حفظه في درجات الحرارة المبردة، يمكن للبكتيريا أن تنمو.

لكن ألا يمكن وضعه في الميكروويف؟ نظرًا لأن أفران المايكروويف تسخن الطعام من الخارج إلى الداخل، وليس العكس، فإن إعادة تسخين الدجاج المطبوخ قبل أسبوع في الميكروويف سيقتل البكتيريا الموجودة على السطح، لكنه لن يقضي على السموم التي تنتجها البكتيريا النامية تحت السطح.

وخلاصة القول، إذا يقي الدجاج لأكثر من 5 أيام، فلن يكون من الآمن تناوله، حتى بعد إعادة تسخينه.

طريقة تخزين الدجاج المطبوخ

يجب تخزين الدجاج المطبوخ في وعاء محكم الغلق أو كيس بلاستيكي مغلق وتبريده في الثلاجة خلال ساعتين من الطهي.

وإذا تم الاحتفاظ بالدجاج في درجة حرارة الغرفة لمدة تزيد عن ساعتين، فيمكن أن يصل إلى ما يعرف باسم منطقة خطر درجة الحرارة، أو النطاق بين 40 إلى 140 درجة فهرنهايت حيث تنمو البكتيريا بسرعة أكبر.

كيف تتحقق من أن الدجاج لم يفسد؟

إذا لم تكن متأكدًا من المدة التي قضاها الدجاج في الثلاجة، فهناك بعض العلامات الدالة على أنه ربما قد انتهت صلاحيته:

اللون: الدجاج الفاسد، سواء أكان مطبوخًا أم نيئًا، سيبدأ في الحصول على صبغة خضراء أو رمادية عندما يفسد.

الرائحة: يمكن أن يكون اختبار الرائحة الكلاسيكي مفيدًا عند فحص الدجاج بحثًا عن التلف، إذ سيبدأ الدجاج بامتلاك رائحة شبيهة بالأمونيا أو رائحة “كريهة” فحسب. لكن يمكن للتوابل والمخللات أن تحجب هذه الروائح، لذلك لا يمكنك الاعتماد دائمًا على الرائحة وحدها.

الملمس: التغيير في الملمس هو مؤشر آخر على التلف، إذ سيكون للدجاج الفاسد لزجا – وهو مؤشر قوي جدًا إلى أن هذا الدجاج قد تجاوز الأسبوع، وذلك بحسب “سبوتنيك”.