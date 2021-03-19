رجيم البطاطا الحلوة المسلوقة.. طريقة مضمونة لتخسيس الوزن

بيروت - نادين محمد - تتوفر طريقة تخسيس وزن مضمونة تقوم على تناول الطعام الصحي اي الذي لا يحتوي على الدهون الضارة والسكر كما على ممارسة التمارين الرياضية. لكن من الممكن ايضاً تسريع عمليتي الايض والهضم من خلال تطبيق بعض انواع الرجيم السريعة والسهلة. ومنها رجيم البطاطا الحلوة المسلوقة الذي يعتبر طريقة خسارة وزن مضمونة.

فوائد رجيم البطاطا الحلوة





من الممكن اتباع طريقة خسارة وزن مضمونة من خلال تطبيق برنامج البطاطا الحلوة المسلوقة. وهو يحتوي على الكثير من الفوائد.

- يحتوي هذا النوع من البطاطا على الكثير من العناصر الغذائية المفيدة ومنها الألياف والفيتامينات والمعادن فضلاً عن مضادات الأكسدة التي تعمل على مكافحة علامات الشيخوخة وعلى محاربة السموم وتقوية الجهاز المناعي.

- يحتوي بعض انواع هذه البطاطا على عدد قليل من السعرات الحرارية ولهذا يمكن تناولها باعتدال في حال الرغبة في التخلص من الوزن الزائد.

لكن الافضل في هذه الحالة عدم اضافة الصلصات التي تحتوي على الدهون الضارة اليها.

برنامج الرجيم



يساعد هذا الرجيم على خسارة ما لا يقل عن 3 كيلوغرامات في 4 ايام فقط. ومن اجل هذا من المهم الحرص على تطبيق التعليمات التي يتضمنها هذا البرنامج.

اليوم الاول

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الفطور. قطعة من الخبز او من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطازج.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، ملعقتا طعام من الارز المطهو على البخار، حبة من البطاطا الحلوة المسلوقة.

العشاء. حبة من البطاطا المسلوقة الحلوة من دون ملح، كوب من اللبن الزبادي الطبيعي غير المحلى.

اليوم الثاني

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الفطور. كوب من عصير الفواكه الطبيعي، قطعة صغيرة من الجبنة قليلة الدسم، كوب من القهوة او الشاي من دون سكر.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من الدجاج المشوي من دون ملح ومن دون صلصة دسمة، حبة بطاطا حلوة مسلوقة.

العشاء. طبق من السلطة مع صلصة تحتوي على القليل من عصير الليمون وزيت الزيتون، كوب من اللبن الزبادي غير المحلى والخالي من الدسم.



اليوم الثالث

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الفطور. قطعة من التوست او الخبز المصنوع من الحبوب الكاملة، قطعة صغيرة من الجبنة الخالية من الدسم، كوب من الحليب قليل الدسم.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من اللحم المشوي من دون ملح، قطع من البطاطا الحلوة المسلوقة.

العشاء. طبق من سلطة البطاطا الحلوة مع الفلفل الاخضر المشوي.



اليوم الرابع

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الفطور. طبق صغير من الفول المدمس مع زيت الزيتون، قطعة متوسطة الحجم من الخبز او من التوست المصنوع من الحبوب الكاملة، كوب من عصير البرتقال الطبيعي الطازج.

الغداء. قطعة متوسطة الحجم من السمك المشوي، طبق من سلطة الخضار مع صلصة تحتوي على زيت الزيتون وعصير الليمون، حبة بطاطا مسلوقة.

العشاء. حبة بطاطا مسلوقة من دون ملح، كوب من الحليب قليل الدسم، حبة فاكهة. ومن اجل الحصول على طريقة خسارة وزن مضمونة من المهم بعد انتهاء مدة الرجيم اتباع نظام غذائي صحي يقوم على تناول الاطعمة الخفيفة الخالية من الدسم ومن الدهون الضارة. كما من الضروري الامتناع عن تناول المأكولات التي تحتوي على السكر في الفترات الفاصلة بين الوجبات. كذلك يجب ممارسة التمارين الرياضية بمعدل 3 مرات كحد أدنى أسبوعياً وشرب ما لا يقل عن 8 اكواب من الماء يومياً والنوم لـ8 ساعات كل ليلة.

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