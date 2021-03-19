شكرا لقرائتكم خبر عن هل يعد الطفح الجلدى بعد تلقى لقاح كورونا عرضا طبيعيا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تجري العديد من دول العالم تطبيق برنامج التطعيم ضد فيروس كورونا لجميع الأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 50 عامًا فما فوق، ولكن مع تلقى اللقاحات ظهرت لدى بعض الأشخاص بعض الآثار الجانبية نتيجة اللقاحات، وعلى الرغم من ظهور بعض الآثار الجانبية للقاحات لدى بعض المشاركين إلا أن منظمة الصحة العالمية أكدت أن اللقاحات آمنة وتعمل بشكل جيد للغاية.



الطفح الجلدى لكورونا

وفقا لتقرير موقع "express" هناك عدد من الآثار الجانبية المحتملة بعد تلقى لقاح فيروس كورونا، ومن المرجح أن تكون معظم الآثار الجانبية خفيفة وقصيرة الأجل ولا تؤثر بالضرورة على الجميع.

إذا واجهت أعراضًا بعد جرعتك الأولى فسيظل مطلوبًا منك أخذ الجرعة الثانية حتى يكون اللقاح فعالاً، وقد تلاحظ أن بعض الأشخاص الذين تلقوا اللقاح ظهر لديهم تورم وطفح جلدي كبير.

قد تشمل علامات رد الفعل التحسسي طفحا جلديا وحكة وضيقا في التنفس وتورم في الوجه أو اللسان.

وتشمل الآثار الجانبية الشائعة ما يلي:

شعور مؤلم وثقل في ذراعك.

التعب.

صداع الرأس.

آلام عامة أو أعراض خفيفة تشبه أعراض الأنفلونزا.

معاناة بعض الأشخاص من تورم في الغدد.

الشعور بالحمى ليس شائعًا لمدة يومين إلى ثلاثة أيام، لكن ارتفاع درجة الحرارة أمر غير معتاد وقد يشير إلى إصابتك بـ فيروس كورونا أو أي عدوى أخرى.

إذا كنت قد عانيت من رد فعل تحسسي خطير سابقا عند تلقى أي لقاحات، فلا يجب أن تحصل على لقاح كوفيد، ومع ذلك ، تؤكد هيئة الخدمات الصحية الوطنية ببريطانيا أن ردود الفعل التحسسية الخطيرة نادرة.

إذا كان لديك رد فعل تجاه اللقاح فعادة ما يحدث ذلك في غضون دقائق ويتم تدريب العاملين الذين يقدمون اللقاح على التعامل مع ردود الفعل التحسسية وعلاجها على الفور.