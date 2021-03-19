الإصابة المتكررة بكورونا تهدد هذه الفئة العمرية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أظهرت دراسة دنماركية واسعة نشرت نتائجها، الخميس، ارتفاع خطر تكرر الإصابة بكورونا لدى مَن تتجاوز أعمارهم 65 عاما.

استعمل البروفسور في معهد ستاتنس سيروم (كوبنهاجن) ستين إثيلبرج وزملاؤه في دراستهم معطيات مستقاة من استراتيجية فحوص "بي سي آر" المجانية، التي تبنّتها الدنمارك في عام 2020، وتضمنت فحص نحو 4 ملايين شخص (69% من إجمالي سكان البلاد).



وأظهر المسح الواسع أن معدلات تكرر الإصابة ضعيفة جدا (0,65%).

وثبت أن معدل الإصابة (3,3%) كان أعلى بخمس مرات خلال الموجة الوبائية الثانية.

لكن عند النظر إلى السنّ، خلصت الدراسة إلى أن 0,60% (55 من بين 9137 شخصا) ممن تقل أعمارهم عن 65 عاما وأصيبوا بكورونا خلال الموجة الأولى، أصيبوا مرة أخرى خلال الموجة الثانية، في مقابل 0,88% (17 من بين 1931 شخصا) في صفوف البالغين 65 عاما وأكثر.

يعني ذلك أن المناعة المتكوّنة إثر الإصابة بالفيروس تبلغ 47% فقط لدى البالغين 65 عاما وأكثر، في مقابل 80% في صفوف الأقل سنّا، وفق الدراسة التي نشرت في مجلة "ذي لانست" وتشمل مقارنة بين نتائج فحوص "بي سي آر" خلال الموجة الوبائية الأولى (بين مارس/آذار ومايو/أيار 2020) والموجة الوبائية الثانية (بين سبتمبر/أيلول ونوفمبر/تشرين الثاني) في الدنمارك.

تطرّق الباحثون أيضاً إلى المناعة لدى عناصر الطاقم الطبي، بسبب ارتفاع مخاطر تعرضهم للفيروس، وقدّروا أنها تبلغ 81,1%، وهو مستوى قريب للنتائج التي توصلت لها دراسات سابقة.

وأشار الباحثون الدنماركيون إلى أنهم "لم يجدوا أي اختلاف" في مستوى المناعة من تكرر الإصابة لدى الجنسين، كما لم يجدوا أي دليل على تراجع المناعة على مدى يراوح بين ستة وسبعة أشهر.

واهتمت الدراسة بنسخة كوفيد-19 الأصلية، ولم تتناول نسخه المتحورة.

ونشرت المجلة تعليقاً للبروفيسورين دانيال ألتمان وروزماري بويتون من "إمبريال كوليج بلندن" قالا فيه إن "المناعة العامة بنسبة 80% فقط، والتي تتراجع إلى 47% لدى البالغين 65 عاما وأكثر، هما رقمان مقلقان بالمقارنة مع الأرقام التي توصلت لها دراسات سابقة".

لكنهما اعتبرا أن "برنامج تطعيم عالمي بلقاحات عالية الفعالية يمثل حلا مستداما".