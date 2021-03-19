فرنسا تواجه تصاعد إصابات كورونا بـ"عزل عام"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت فرنسا، الخميس، فرض إجراءات للعزل العام في العاصمة باريس وعدة مناطق أخرى لمدة شهر.

جاء ذلك بعد تعثر في حملة التطعيم وتزايد وتيرة انتشار سلالات جديدة أكثر عدوى من فيروس كورونا المستجد، مما أجبر الرئيس إيمانويل ماكرون على تغيير نهج التعامل مع الجائحة.



وقال كاستكس جان كاستكس، رئيس وزراء فرنسا إن القيود الأشد صرامة جاءت بعد تصاعد واضح في وتيرة انتشار المرض إذ تشهد فرنسا الآن الموجة الثالثة من التفشي.

وأضاف أن إجراءات العزل العام ستكون سارية اعتباراً من منتصف ليل الجمعة.

وأكد كاستكس أن بلاده ستستأنف استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من المرض، مشيراً إلى أنه سيتلقاه بعد ظهر الغد.