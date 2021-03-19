صحة ورشاقة

4 نصائح فعالة لتحسين نتائج تمارين اللياقة.. تعرف عليها

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القاهرة - سامية سيد - يعد التمتع باللياقة البدنية جزءا أساسيا من أسلوب الحياة الصحي، وتدعم اللياقة البدنية عوامل مثل الوزن الصحي والجسم المتناغم والقوة والقدرة على التحمل وفقا لتقرير نشر فى شبكة تايمز ناو الهندية – timesnownewes.

تثبيت وقت التمرين

لا بد من ممارسة في نفس الوقت كل يوم، حيث تساعد جدولة التمرين في وقت معين خلال اليوم أيضًا على إدارتها بشكل أفضل وتقليل فرص تخطيها.

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طقوس ما قبل التمرين

لا بد أن تكون إحدى طقوس ما قبل التمرين تناول وجباتك الخفيفة قبل التمرين، أو التمدد قليلاً، أو حتى التغيير إلى ملابس التمرين، وتساعد هذه الطقوس في تحضير جسمك للتمرين.

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طقوس ما بعد التمرين

تعتبر طقوس ما بعد التمرين طريقة رائعة لمكافأة نفسك على ممارسة الرياضة.

 

 

 

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