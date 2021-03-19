شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يؤثر نقص عنصر الحديد وضعف التغذية على نمو الشعر؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تساقط الشعر وضعف نموه مشكلة قد تواجه البعض وخاصة النساء، نظرا لأنهن يرغبن في الحفاظ على شعرهن طويلا وقويا، ويرى خبراء الأمراض الجلدية أن قشرة الرأس أو جفاف فروة ليست السبب الوحيد وراء تساقط الشعر ، ولكن سوء التغذية هو أيضًا عامل رئيسي، ولكن هل تعلم أن نقص الحديد مرتبط أيضًا بتساقط الشعر؟، حيث يمكن أن يؤثر نقص هذا المعدن الحيوي على نمو شعرك، وفقًا لما ذكره موقع أونلي هيلث "onlymyhealth".



هل تعلم أن الحديد مهم جدًا لنمو الشعر؟

هل الحديد مهم لنمو الشعر؟

الحديد مهم جدًا لنمو الشعر، وذلك لأن شعرك يعتمد أيضا على الأكسجين للنمو والتطور، والحديد عنصر حاسم في الهيموجلوبين الذى يساعد في نقل الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم بما في ذلك الشعر.

أهمية الأكسجين للشعر

نعلم جميعًا أن الشعر يتغذى من بصيلات الشعر أو فروة الرأس، وبالتالي، فأنت بحاجة إلى تغذية البصيلات وفروة الرأس للحفاظ على صحة الشعر بشكل جيد، لهذا السبب يطلب منك زيت وتغذية فروة رأسك بانتظام إذا كنت ترغبين في الحصول على شعر كثيف وطويل، كما أن تدليك فروة الرأس يعزز تدفق الدم الذي يساعد في نقل الأكسجين إلى البصيلات ومن ثم يتم توفيره إلى خيوط الشعر.

فوائد الحديد للشعر

تنقل خلايا الدم الحمراء الأكسجين إلى جميع أجزاء الجسم، تحتوي كرات الدم الحمراء على الهيموجلوبين الذي يحتوي على الحديد ، ويعتبر توفير الحديد للجسم أمرًا ضروريًا لتوفير الأكسجين ، وتتمثل وظيفة الدم في الجسم في نقل العناصر الغذائية المختلفة إلى الأعضاء المعنية.

نقص الحديد وتساقط الشعر

إذا كان جسمك يعاني من نقص في الحديد، فقد تصاب بفقر الدم إلى جانب ذلك، يمكن أن يؤدي نقص الحديد أيضًا إلى إعاقة قوة شعرك وجودته، كذلك فإن نقص الحديد يعني انخفاض عدد كرات الدم الحمراء في الجسم وضعف إمداد الشعر بالأكسجين.