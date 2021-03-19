شكرا لقرائتكم خبر عن ادعم جسمك بـ 6 فيتامينات ومعادن تساعدك على نوم هادئ ليلًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - النوم مهم جدًا عندما يتعلق الأمر بصحتنا، وعدم الحصول على ما يكفى من النوم ليلًا يزيد من مخاطر الإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة مثل السمنة وأمراض القلب والسكرى وغيرها، لذلك من المهم الحصول على عدد ساعات كافية من النوم، وهناك العديد من الفيتامينات والمعادن الأساسية التى يمكن أن تساعدنا فى الحصول على نوم هانئ، وفقًا لما ذكره موقع "healthline".

- فيما يلى.. 6 معادن وفيتامينات تساعدنا بالحصول على نوم هادئ وهانئ ليلًا:





1- المغنيسيوم

يدعم المغنيسيوم أكثر من 300 عملية جسدية مختلفة، واحدة منها تدعم الجهاز العصبى المركزى، ومن أجل الحصول على نوم جيد ليلًا يحتاج الجسم والدماغ إلى الاسترخاء، ويدعم المغنيسيوم هذه العملية عن طريق تنشيط الجهاز العصبى السمبتاوى المسئول عن الاسترخاء وتنظيم الميلاتونين والناقلات العصبية، ويتوافر المغنسيوم في العديد من الأطعمة مثل الفاصوليا واللوز والكاجو والموز والأفوكادو والحبوب الكاملة والشوكولاتة الداكنة.

2- فيتامين (د)

تشير الأبحاث إلى أن فيتامين (د) يمكن أن يساعد فى تحسين جودة النوم بفضل دوره الفعال فى تقليل الالتهابات بالجسم والحالات التى يمكن أن تتداخل مع النوم، ويعانى الكثير من الناس من انخفاض مستويات فيتامين (د) خلال فصل الشتاء بسبب نقص ضوء الشمس، ولكن يمكننا الحصول عليه من الأطعمة مثل صفار البيض والأسماك الدهنية ومنتجات الألبان.

3- البوتاسيوم

البوتاسيوم يساهم في تحسين الأداء الطبيعى للجهاز العصبى الذى ينظم صحة العظام والعضلات، ويعتقد أن انخفاض مستويات البوتاسيوم تؤدى إلى اضطراب النوم بسبب حدوث ما يسمى بتقلصات العضلات وهى التى تؤثر على الاسترخاء.

4- فيتامين B6

يمكن أن يساعد الحصول على كمية مناسبة من فيتامين B6 بتحفيز انتاج الحمض الأمينى "التربتوفان" المعروف بدعمه للنوم، حيث يعمل فيتامين B6 بتحويل التربتوفان إلى السيروتونين والذى بدوره يساعد على تنظيم مستويات هرمون الميلاتونين، ويمكن الحصول على هذا الفيتامين من بعض الأطعمة مثل الدواجن والأسماك والفول السودانى والموز والشوفان.

5- الكالسيوم

الكالسيوم معدن أساسى يساعد الجسم على الاستفادة من التربتوفان وبالتالى يساعد على إنتاج هرمون الميلاتونين المسئول عن النوم، حيث وجدت دراسات بالفعل ارتباطًا بين انخفاض مستويات الكالسيوم وصعوبة النوم أو قلة عدد ساعات النوم، والكالسيوم متوافر بكثرة فى منتجات الألبان، ويمكن أيضًا الحصول عليه من الأطعمة النباتية مثل البروكلى والبقوليات والخبز البنى وبذور السمسم.

6- التربتوفان

هو حمض أمينى يساهم فى إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبى يعد مقدمة لهرمون النوم المعروف باسم (الميلاتونين)، حيث لديه القدرة على تنظيم إيقاع الساعة البيولوجية ومزامنة دورة النوم، وهناك العديد من الأطعمة التى تحتوى على الترتبوفان مثل مصادر البروتين من الدجاج والبيض والديك الرومى بجانب الموز والبطاطا الحلوة واللوز.