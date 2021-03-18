شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة تكشف مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا على الدماغ والأوعية الدموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحاول الباحثون كشف أسرار كيفية تأثير فيروس كورونا على الدماغ، بما فى ذلك كيفية تأثيره على حاسة الشم، وفى حين أن فيروس كورونا مرض تنفسى فى المقام الأول، تشير التقديرات إلى أن ثلث المرضى فى المستشفى يعانون من أعراض عصبية، بما فى ذلك الدوخة والصداع، وتشير الدراسات إلى أن السكتة الدماغية قد تحدث فى ما يصل إلى 5% من المرضى فى المستشفيات.

وفحص فريق من العلماء فى وكالة الأبحاث الحكومية الأمريكية المعهد الوطنى للصحة (NIH) عينات من أنسجة المخ لمرضى كورونا المتوفين.



مضاعفات كورونا على الدماغ

ووجد علماء الأعصاب المشاركين فى البحث وفقا لتقرير موقع stuff، تغيرات شديدة فى أنسجة المخ لدى مصابى كورونا، وخصوصا فيما يسمى البصلة الشمية: وهى الجزء الصغير من الدماغ الذى يمكننا من الشم.

والبصلة الشمية هى الجزء الوحيد من الدماغ المتصل - عبر الأنف - بالعالم الخارجى، مما يجعله عرضة للملوثات والفيروسات، وأظهرت فحوصات التصوير بالرنين المغناطيسى التى أجراها علماء المعاهد الوطنية للصحة وجود بقع فى أنسجة البصلة الشمية وجذع الدماغ فى مرضى كورونا تشبه النزيف.



الأعراض الدماغية نتيجة كورونا

ودرس الباحثون استجابة التهابية مرتبطة عادةً بالسكتة الدماغية والأمراض الالتهابية العصبية مثل مرض ألزهايمر وباركنسون والتصلب المتعدد، وقال العلماء إن مقدار الالتهاب وتلف الأوعية الدموية كان مفاجئًا.

وقال العلماء إن المفتاح الرئيسى للببحث هو أن هناك تأثيرات عصبية واضحة لدى المصابين بـ فيروس كورونا.