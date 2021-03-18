صحة ورشاقة

بريطانيا تدافع عن لقاح "أسترازينيكا" ضد كورونا.. ماذا قالت؟

0 نشر
0 تبليغ

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت وكالة تنظيم الأدوية ومنتجات الرعاية الصحية في بريطانيا إن الأدلة لا تشير إلى أن لقاح أسترازينيكا للوقاية من "كوفيد-19" يسبب جلطات دموية.

وأضافت أن تحقيقاً يجرى في نوع نادر جداً وخاص من تجلط الدم في أوردة المخ.

وذكرت الوكالة: "الأدلة التي لدينا لا تشير إلى أن حدوث جلطات دموية في الأوردة هو بسبب لقاح أسترازينيكا للوقاية من .

وأوضحت: "تجري مراجعة تفصيلية إضافية في ما بلغنا عن 5 حالات في بريطانيا أصيبت بنوع نادر جداً ومحدد من الجلطات الدموية في أوردة الدماغ ويصاحبها انخفاض في عدد الصفائح الدموية".

الكلمات الدلائليه
محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

قد تقرأ أيضا