شكرا لقرائتكم خبر عن عملية جراحية نادره بمستشفى دسوق العام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرحت الدكتورة سوسن سلام، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ أنه تم بمستشفى دسوق العام يوم الثلاثاء الماضي إجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها والتي يتم إجراؤها في المستشفى.

حيث أفاد الدكتور محمد أبو السعد، مدير عام المستشفى بقيام فريق من أطباء العظام بالمستشفى بإجراء عملية تغيير كامل لمفصل الركبة لمريض عمرة 62 عاما.

وتابعت الدكتورة سوسن سلام أن قسم العظام استمر بمتابعة حالة المريض حتى تمام استقرار الحالة الصحية للمريض.

وأضافت أن ذلك يأتي في إطار التطوير المستمر للخدمات الصحية المقدمة للمواطن وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية لتقديم خدمة طبية جيدة في المستشفيات التابعة لوزارة الصحة.

عملية جراحية نادره بمستشفى دسوق العام