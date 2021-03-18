شكرا لقرائتكم خبر عن استشاري يوضح طريقة قياس ضغط الدم الانقباضي والانبساطي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أوضح د.ناصر الجهني، استشاري الطب الباطني والغدد الصم والسكري، طريقة قياس ضغط الدم الانقباضي والانبساطي. وقال الجهني، عبر حسابه في “تويتر”: “عند انقباض عضلة القلب، يدفع الدم في الشريان الأبهر وهذا ضغط الدم الانقباضي Systolic.

وتابع “وعند انبساط عضلة القلب، يعود الشريان الأبهر إلى وضعه الطبيعي وهذا الضغط الانبساطي Diastolic، وتكتب على هيئة كسر على مثلاً 120/80 حيث قيمة الضغط الانقباضي هي العليا 120وقيمة الانبساطي هي السفلى 80”.

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