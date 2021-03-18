أفكار طريفة لتنويم الرضيع

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً - بلا شك أن مشكلة تنويم الطفل هي أصعب مشكلة أو مهمة تواجه الأم، خاصة الأم الجديدة، والتي لم تمر بخبرة سابقة في التعامل مع الرضع والأطفال حتى ينتظم نومعم، ولكن هناك بعض الأفكار الطريفة التي تساعدك على تنويم طفلك ويمكنك الاستفادة منها من خلال متابعة نصائح الدكتورة لمياء أبو زياد، إختصاصية طب الأطفال وحديثي الولادة كالآتي.

أفكار طريفة لتنويم المولود الجديد

جربي التجوال بالسيارة

لا شك أن المولود الذي قضى تسعة أشهر في الرحم يشتاق لسماع الأصوات التي اعتاد على سماعها في رحم الأم، كصوت المعدة وحركة الأمعاء، وصوت تدفق الدم في الأوعية الدموية، وكذلك صوت انتظام نبضات القلب، ولذلك يجب أن تأخذي بعين الإعتبار هذه الناحية وف يحال استعصى النوم على مولودك قومي بالخطوات الآتية وجربيها:

جربي أن ينام على صوت المكنسة الكهربائية.

جربي أن ينام على صوت محضرة الطعام.

وجربي صوت مصفف الشعر" السشوار".

كما يمكن أن ينام على صوت المروحة الكهربائية ولكن حاذري أن يؤذيه الهواء الصادر منها، فيمكن توجيهها نحو الجدار، ويسمع صوتها فقط.

أما الفكرة الطريفة فهي الخروج بالمولود في السيارة والقيام بجولة سريعة؟

كما يمكن أن ينام أثناء تجولك معه في الشارع سواء كان محمولاَ بين ذراعيك أو في عربته.

تشير الدراسات أن هذه الأصوات تشعر الرضيع بالطمأنينة، وكذلك تساعده على العودة لأجواء الرحم، فهو كان يسمعها وهو في بطنك.

أفكار طريفة لتنويم الطفل الرضيع

غني له برقة فوق رأسه

مسح رأس الطفل بباطن كفك عدة مرات يساعده على النوم.

مرري منديلاَ ورقياَ على وجه الرضيع برقة ونعومة فسوف ينام بسرعة.

الغناء برقة فوق رأسه.

خفض إضاءة الغرفة.

أفكار لتنويم الطفل العنيد

الطفل العنيد لا ينام بسهولة

يمتاز الطفل في سن ما بعد السنة بالعناد، ولعلمك فهذا المظهر يعتبر صحياَ ودليلاَ على نمو الطفل السليم، ولذلك لا تقلقي من عناده، ولذلك فعليك أن تشغليه طول النهار، دعي يومه مليئاَ بالحيوية والنشاط حتى يحين موعد الموم، ساعتها سوف ينها رعلى سريره ولن يعاند أو يحتج، فالطفل العنيد تجد الأم صعوبة في وضعه في فراشه، ويجب استنزاف طاقته في النهار، وتجنبي نوم القيلولة لكي ينام في الليل بسرعة.

ويمكن عمل مسابقة بينه وبين اخوته حول الأسرع في الاستعداد لطقوس النوم مثل ارتداء البيجامة، وغسل اليدين، وكذلك النوم في السرير وجذب الغطاء.

أفكار لتنويم الطفل المفطوم

ابعدي عنه قنينة الرضاعة

لا تقدمي له الرضعة الخارجية مهما بكى

ضعي بجواره ألعابه ليلهو بها حين يستيقظ باكياَ.

قدمي له سوائل أخرى غير الحليب مثل الماء.

ولا تقدمي له قنينة الرضاعة بل قدمي له الكوب الذي يحتوي على مصاص لكي يعتاد عليه.

ضعيه في حضنك لكي يشعر بحناك وربتي فوقه لينام.

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