كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً -

تناول لأطفال للبرتقال اَمن و مفيد لصحتهم بشكل كبير، ويجب عند انتقاء..أو شراء البرتقال اختيار البرتقالة الثابتة الكثيفة ذات اللون الواحد، ويمكن تخزين البرتقال خارج الثلاجة لمدة أسبوعين ولتخزينه لمدة أطول يفضل وضعه في الفريزر..البرتقال فيه شفاء للكثير من الأمراض وفيه كم من المعادن والفيتامينات المفيدة لطفلك..ولكن هل هناك مضار؟ .لمعرفة الإجابة ولمزيد من التفاصيل التقينا وخبيرة التغذية نهى ياسين للشرح والتوضيح

نصائح قبل تناول الأطفال للبرتقال

عصير البرتقال يقلل -أحيانا- من شهية استهلاك الطفل للأطعمة الأخرى

تناول البرتقال من قبل الأطفال آمنا، كما أنه يمدهم بالعديد من الفوائد الصحية المختلفة ولكن!

ينصح بتقديم العصير المُحضّر من الفاكهة الطازجة فقط وتحديد كمية العصير التي تُقدّم للطفل؛ وهي ما بين 60-120 ميلي لترا في اليوم

من الأفضل تأجيل تقديم البرتقال بسبب درجة حموضته،فقد يُسبّب بعض المشاكل في معدة الطفل؛ حيث إنّها تكون أكثر حساسية مُقارنةً بالبالغين

بالإضافة إلى ذلك قد تؤدي حموضة البرتقال إلى احمرار كبير في المنطقة حول الفم، وطفح الحفاظ

العصير يساهم في زيادة شعور معدة الطفل بالامتلاء، ممّا يؤدي إلى تقليل الشهية لاستهلاك الأطعمة الأخرى الأكثر فائدة والغنية بالمواد الغذائية

زيادة كمية السعرات الحرارية

أدخلي البرتقال إلى نظام طفلك الغذائي..بعد عمر السنة تقريبا

والتي غالباً ما يكون مصدرها من السكريات والكربوهيدرات

كما تفتقر للكمية الكافية من البروتين، ممّا يساهم في عدم حصول الطفل على نظام غذائي صحي ومتوازن

كما لا يجوز تناول الأطفال دون الستة أشهر للبرتقال بسبب احتوائه على حمض الليمون الذي قد يكون مؤذيًا للمعدة ويسبب الطفح الجلدي

لذا يفضل البدء بإدخال البرتقال إلى نظام الطفل الغذائي بعد عمر السنة تقريبًا.

فوائد البرتقال للأطفال

البرتقال يخفف من أعراض الإسهال عند الطفل

من المهم إدراج البرتقال إلى النظام الغذائي المخصص لطفلك، سواء عن طريق تناوله كثمار أو شربه كعصير

حيث يحتوي البرتقال على حامض الستريك الذي يعزز من الرؤية ومن صحة العين عند الأطفال

عصير البرتقال أفضل علاج للألم الذي يسببه السعال..وهو مشكلة صحية شديدة العدوى وتؤثر سلبا على صحة الطفل

البرتقال يحوي فيتامين"سي" الذي يلعب دورا حيويا في إنتاج الكولاجين في جسم الأطفال، وهو عنصر هام للعظام والأوتار والأوعية الدموية والأربطة

نقص هذا الفيتامين"سي"..يجعل الطفل يعاني من نزيف اللثة وسقوط الأسنان وألام حادة في المفاصل

تناول الطفل عصير البرتقال بانتظام يخفف من أعراض الإسهال..كما يفضل ان يقدم مخفف بالماء بنسبة 50 بالمائة للشفاء من اضطرابات الجهاز الهضمي

يحتوي البرتقال على كميات كبيرة من الفيتامينات والمعادن المفيدة لنمو الأطفال وتطورهم بما فيه تعزيز صحة الجهاز المناعي لديهم.

البرتقال وفيتامين"سي"

حيث تحتوي حبة البرتقال الواحدة على 90% تقريبًا من الحصة اليومية التي يحتاجها الطفل من فيتامين سي الضروري لعمل الجهاز المناعي.

إضافة إلى ذلك يحتوي البرتقال على مستويات جيدة من البوليفينول الذي يقلل من خطر إصابة الطفل بالالتهابات المختلفة.

من فوائد البرتقال للأطفال أنه يساهم في علاج فقر الدم الناتج عن نقص الحديد..كما أن البرتقال يعمل على تعزيز عملية امتصاص الحديد في الجسم.

يعتبر البرتقال غني بالألياف الغذائية المهمة لصحة الجهاز الهضمي، حيث أن حبة البرتقال الواحدة تحتوي على ما يقارب 1.3 غرام من الألياف الغذائية.

تساعد الألياف الغذائية في الحماية من مشاكل عسر الهضم والانتفاخ والإسهال، ومن شأنها أن تساعد في علاج الإمساك أيضًا.

وذلك بسبب تعزيز صحة الجهاز المناعي في محاربة الأمراض نتيجة لاحتوائه على فيتامين سي ومضادات الأكسدة المهمة في هذه العملية.

البرتقال يقضي على نزلات البرد والسعال

البرتقال يساعد في حماية عظام الطفل

إلى جانب ذلك، يساعد تناول القليل من عصير البرتقال مع العسل في التقليل من أعراض نزلة البرد والسعال

يعد الأطفال أكثر عرضة للإصابة بالكساح بسبب ليونة وضعف عظامهم، لكن من أهم فوائد البرتقال للأطفال هو حماية العظام.

البرتقال يعتبر مصدرًا للمنغنيز والمغنسيوم للحديد والكالسيوم والزنك والنحاس، والتي بدورها تساعد منع خطر تطور مرض الكساح

مرض النكاف..يعد مرض فيروسي معدي ينتشر بسرعة بين الأطفال خاصة التي تتراوح أعمارهم بين 5 إلى 15 عام.

والبرتقال من الممكن أن يساعد في التخلص من النكاف، لكن يفضل تخفيفه بالماء الدافئ.

القيمة الغذائية لكوب من عصيرالبرتقال

البرتقالة الواحدة تضم 32ملغم من الفسفور

232 ملغ رام من البوتاسيوم.

32 ملغ رام من الفسفور.

15 ملغ رام من المغنيسيوم.

50 ملغ رام من الكالسيوم

2 ملغ رام من الصوديوم.

0.18 ملغ رام من الحديد.

346 وحدة دولية من فيتامين أ.

82 ملغ رام من فيتامين سي.

ملاحظة من "الخليج 365 نت" : قبل تطبيق هذه الوصفة أو هذا العلاج استشارة طبيب مختص.