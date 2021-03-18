لماذا يحتاج المراهق إلى حب الام؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 18 مارس 2021 04:44 مساءً - جدول المحتوى

1.المراهقون والآباء والعلاقات الأسرية

2. يحتاج طفلك المراهق إلى الحب

3.نصائح لبناء علاقات عائلية إيجابية مع المراهقين

يحتاج المراهقون إلى الحب والدعم من الوالدين في وقت تتغير فيه الكثير من الأشياء الأخرى في حياتهم. يمكنك الحفاظ على قوة علاقتك مع طفلك المراهق من خلال الأنشطة اليومية العادية، يعتقد الكثير من الناس أن العائلات تصبح أقل أهمية للأطفال مع انتقالهم إلى سنوات المراهقة. لكن طفلك يحتاج إلى عائلتك والدعم الذي تقدمه بنفس القدر الذي كانت تفعله عندما كانت أصغر سنًا.

1.المراهقون والآباء والعلاقات الأسرية

.المراهقون والآباء والعلاقات الأسرية

التقت الخليج 365 نت بالدكتور محمد هاني اختصاصي الصحة النفسية ليخرنا عن ما يحتاجه المراهق من الآباء والأسرة فعندما كان طفل صغير، كان دور الآباء رعايته وتوجيهه ولكن فى سن المراهقة أصبحت العلاقة أكثر مساواة، وصداقة.

وقال أخصائي الصحة النفسية، أن فى مرحلة المراهقة؛ يصبح الأطفال أكثر نضجًا. والعلاقات الأسرية تميل إلى البقاء قوية عن طريق الحق، فبالنسبة للمراهقين، يعتبر الآباء والأسر مصدرًا للرعاية والدعم العاطفي. تقدم العائلات للمراهقين مساعدة عملية ومالية ومادية. ولا يزال معظم المراهقين يرغبون في قضاء الوقت مع عائلاتهم وتبادل الأفكار والاستمتاع.

من الطبيعي أن يكون المراهقون متقلبي المزاج أو غير متصلين، لكنهم لا يزالون بحاجة إليك. لا يزال طفلك يحبك ويريدك أن تشاركي في حياته، على الرغم من أن موقفه أو سلوكه أو لغة جسده قد يبدو في بعض الأحيان أنه لا يفعل ذلك.

الأسرة هي أهم شيء بالنسبة لي. إنهم نظام الدعم الخاص بي. يعتقد الجميع أن الأصدقاء أكثر أهمية، لكنهم ليسوا كذلك. الأصدقاء رائعون، لكنهم سيأتون ويذهبون.

العائلة موجودة دائمًا

يتحدثون عن بعض القضايا التي يمكن أن تسبب التوتر بين المراهقين والآباء: الواجب المنزلي، شجار الإخوة، الحدود والثقة. يشعر بعض المراهقين بأن والديهم بحاجة إلى إظهار المزيد من الثقة ومنحهم المزيد من الاستقلالية، لكنهم يعرفون أيضًا أن الآباء في الغالب يهتمون فقط بسلامتهم.

2.يحتاج طفلك المراهق إلى الحب

حب المراهق

يمكن أن تكون المراهقة فترة صعبة - فطفلك يمر بتغيرات جسدية سريعة بالإضافة إلى تقلبات عاطفية. الشباب ليسوا متأكدين دائمًا من المكان المناسب لهم، وما زالوا يحاولون حلها. يمكن أن تكون المراهقة أيضًا وقتًا يمكن أن تسبب فيه تأثيرات الأقران والعلاقات لك ولطفلك بعض التوتر.

يمكن أن يكون دعم بعضنا البعض أمرًا حيويًا لتجاوز هذه التحديات.

خلال هذا الوقت، تظل عائلتك قاعدة عاطفية آمنة حيث يشعر طفلك بالحب والقبول، بغض النظر عما يحدث في بقية حياته. يمكن لعائلتك بناء ودعم ثقة طفلك وثقته بنفسه وتفاؤله وهويته.

عندما تضع عائلتك قواعد وحدوداً ومعايير للسلوك، فإنك تمنح طفلك إحساسًا بالاتساق والقدرة على التنبؤ.

تحمي العلاقات الأسرية الداعمة والوثيقة طفلك من السلوكيات المحفوفة بالمخاطر مثل تعاطي الكحول والمخدرات الأخرى، ومشاكل مثل الاكتئاب . يمكن أن يؤدي دعمك واهتمامك بما يفعله طفلك في المدرسة إلى تعزيز رغبته في الأداء الأكاديمي الجيد أيضًا.

يمكن أن تقطع العلاقات الأسرية القوية شوطًا طويلاً نحو مساعدة طفلك على النمو؛ ليصبح شخصًا بالغًا منظمًا ومراعيًا ومهتمًا.

3. نصائح بناء علاقات عائلية إيجابية مع المراهقين

المراهق

يمكن أن تساعد الأشياء اليومية العادية التي تقوم بها العائلات معًا في بناء علاقات قوية مع المراهقين والحفاظ عليها. قد تساعدك هذه النصائح أنت وعائلتك.

الوجبات

تعد الوجبات العائلية المنتظمة فرصة رائعة للجميع للدردشة حول يومهم أو حول الأشياء الممتعة التي تحدث أو القادمة. إذا شجعت الجميع على الإدلاء برأيهم، فلن يشعر أحد بأنه يتم وضعه على الفور للتحدث. أيضًا، تجد العديد من العائلات أن الوجبات تكون أكثر إمتاعًا عندما لا تتم دعوة التلفزيون وعندما تكون الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية مغلقة!

النزهات العائلية

حاول تخصيص وقت للنزهات العائلية الممتعة - يمكنكم جميعًا التناوب في اختيار الأنشطة. يمكن لقضاء عطلة مريحة أو عطلة نهاية الأسبوع معًا كعائلة أن تبني التآزر أيضًا. تحتوي مقالتنا عن المراهقين ووقت الفراغ على المزيد من الأفكار حول الأشياء التي يمكنك القيام بها كعائلة.

فرصة للتواجد مع عائلتك

الوقت مع طفلك يعطي لك الفرصة للاتصال والتمتع مع بعضهم البعض. يمكن أن تكون أيضًا فرصة لمشاركة الأفكار والمشاعر. إذا استطعت، فحاول إيجاد فرص لكل من الوالدين لقضاء هذا الوقت مع طفلك.

احتفل بإنجازات طفلك

إن الاحتفال بإنجازات طفلك، ومشاركة خيبات أمله، ودعم هواياته يساعد طفلك على معرفة أنك مهتم به. لا يتعين عليك القيام بقدر كبير من هذا - في بعض الأحيان يكون الأمر يتعلق فقط بالظهور لمشاهدة طفلك يلعب الرياضة أو الموسيقى، أو إعطائه دفعة للأنشطة اللامنهجية.

تقاليد الأسرة

الأسرة والتقاليد، و الروتين و الطقوس يمكن أن تساعدك وطفلك، على سبيل المثال، قد تقضيان ليلة فيلم معًا، أو تناول وجبة مفضلة أو جلسة طهي في ليلة معينة، أو ممارسة الألعاب العائلية بعد الظهر أو المشي في المساء معًا.

المسؤوليات

تمنح المسؤوليات المنزلية المتفق عليها للأطفال والمراهقين الشعور بأنهم يقدمون مساهمة مهمة في الحياة الأسرية. يمكن أن تكون هذه أشياء مثل الأعمال المنزلية أو التسوق أو مساعدة أفراد الأسرة الأكبر سنًا أو الأصغر سنًا.

قواعد الأسرة

المتفق على قواعد وحدود وعواقب تعطي المراهقين الشعور بالأمن وهيكلها والقدرة على التنبؤ. إنها تساعد طفلك على معرفة المعايير المطبقة في عائلتك، وماذا سيحدث إذا تجاوزت الحدود.

الاجتماعات

يمكن أن تساعد الاجتماعات العائلية في حل المشكلات. إنهم يمنحون الجميع فرصة لسماع صوتهم وأن يكونوا جزءًا من التوصل إلى حل.

دعم إضافي

إذا شعرت بأن عائلتك لا تتواصل بالفعل، فقد تجد مستشارًا للأسرة، أو خدمة دعم الأسرة الأخرى مفيدة.