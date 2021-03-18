هل الكافيين ممنوعاً أثناء الحمل والرضاعة؟

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

أوردت مجلة "بيبي & فاميليه" الألمانية أن الكافيين ليس ممنوعاً أثناء الحمل والرضاعة، ولكن يجب تناوله باعتدال لتجنب التأثيرات السلبية على الطفل.



وأوضحت المجلة المعنية بصحة الأسرة أن الجرعة اليومية المسموح بها من الكافيين لا تتجاوز 200 مليغرام على مدار اليوم، وذلك وفقاً لتوصيات الهيئة الأوروبية لسلامة الغذاء، ما يعادل فنجاني قهوة الفلتر بحجم 200 مللي لتر لكل منهما، علما أن الفنجان الواحد من قهوة الفلتر بحجم 200 مليلتر يحتوي على 90 مليغرام من الكافيين.

الكافيين في القهوة

ويحتوي كوب الاسبريسو بحجم 60 مليلتر على 80 مليغرام كافيين، مثل كوب الكابتشينو بحجم 150 مليلتر، وكوب لاتيه ماكياتو بحجم 200 مليلتر.

صحة الجنين

وأشارت "بيبي & فاميليه" إلى أن نتائج بعض الدراسات الحديثة أظهرت أن للإفراط في تناول الكافيين تأثير سلبي على نمو الطفل ووزنه، حيث يكون وزنه أقل من المعتاد. كما يرفع الكافيين خطر الإجهاض، لأنه يقلل سريان الدم في المشيمة.

أثناء الرضاعة

ويجب الالتزام بالجرعة المسموح بها من الكافيين أثناء الرضاعة أيضاً، لأن الكافيين ينتقل عبر لبن الأم إلى الرضيع، ويُفضل تناول الكافيين بعد الرضاعة، وليس قبلها، منعاً لإصابة الرضيع بالقلق والتوتر، وما يترتب عليهما من اضطرابات النوم.