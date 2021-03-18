سينوفاك الصينية ستزود جنوب أفريقيا بـ5 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

يحتمل أن تتمكن شركة سينوفاك بيوتك الصينية من إمداد جنوب أفريقيا بما يصل إلى خمسة ملايين جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في غضون أسابيع من الحصول على الموافقات التنظيمية، وفقا لتقرير لصحيفة "بيزنيس داي".



ونقلت الصحيفة التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها عن هيلتون كلاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نومولوكس المحدودة - وهي الشريك المحلي لسينوفاك، قوله إن اللقاحات يمكن تسليمها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من منح الموافقة.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن نقص الجرعات في جنوب أفريقيا، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في القارة، يحتمل أن يؤدي إلى عدم تحقيق هدف تطعيم ما يصل إلى 1.5 مليون شخص بحلول نهاية مارس و40 مليون شخص بحلول نهاية العام، وفقا للحكومة.