صحة ورشاقة

سينوفاك الصينية ستزود جنوب أفريقيا بـ5 ملايين جرعة من لقاح فيروس كورونا

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

يحتمل أن تتمكن شركة سينوفاك بيوتك الصينية من إمداد جنوب أفريقيا بما يصل إلى خمسة ملايين جرعة من لقاحها المضاد لفيروس كورونا في غضون أسابيع من الحصول على الموافقات التنظيمية، وفقا لتقرير لصحيفة "بيزنيس داي".

 

ونقلت الصحيفة التي تتخذ من جوهانسبرج مقرا لها عن هيلتون كلاين، الرئيس التنفيذي لمجموعة نومولوكس المحدودة - وهي الشريك المحلي لسينوفاك، قوله إن اللقاحات يمكن تسليمها بعد أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع من منح الموافقة.

 

وأشارت وكالة "بلومبرغ" للأنباء إلى أن نقص الجرعات في جنوب أفريقيا، التي سجلت أكبر عدد من الإصابات بفيروس كورونا في القارة، يحتمل أن يؤدي إلى عدم تحقيق هدف تطعيم ما يصل إلى 1.5 مليون شخص بحلول نهاية مارس و40 مليون شخص بحلول نهاية العام، وفقا للحكومة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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