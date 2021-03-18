أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي كورونا

محمد الفلاح - الخميس 18 مارس 2021

ترك وباء "كوفيد-19"، الذي يسببه فيروس كورونا المستجد أثره على جميع دول العالم وحصد أرواح ملايين الأشخاص.



وكشفت أحدث الإحصائيات المتعلقة بالوباء العالمي ارتفاع عدد الإصابات إلى 121 مليونا و823 ألفا و94 إصابة، الخميس.

كما ارتفع عدد الوفيات إلى مليونين و692 ألفا و728 حالة وفاة، وبلغ عدد حالات الشفاء 98 مليونا و208 آلاف و769 حالة.

وتم تسجيل إصابات بالفيروس في أكثر من 210 دول ومناطق منذ اكتشاف أولى حالات الإصابة في الصين في ديسمبر/كانون الأول 2019.

في هذا التقرير آخر إحصائيات فيروس كورونا المستجد حول العالم..

سجلت البرازيل 90303 حالات إصابة بفيروس كورونا، وهو رقم قياسي جديد، بعد يوم من تسجيل عدد وفيات قياسي بسبب الفيروس.

ووصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة إلى 11 مليونا و693838.

وارتفعت حالات الوفاة بواقع 2648، وهي ثاني أعلى حصيلة بعد الرقم القياسي الذي سجل يوم الثلاثاء. ويبلغ إجمالي الوفيات الآن 284775.

قالت الهيئة الوطنية للصحة في الصين إن الصين سجلت 6 حالات إصابة جديدة بكوفيد-19 في البر الرئيسي يوم 17 مارس/ آذار ارتفاعا من 4 حالات في اليوم السابق.

وقالت اللجنة في بيان إن جميع الحالات الجديدة كانت إصابات وافدة من الخارج. وانخفض عدد الحالات الجديدة التي لا تظهر عليها أعراض، والتي لا تصنفها الصين على أنها حالات مؤكدة، إلى 6 حالات من 15 في اليوم السابق.

ويبلغ العدد الإجمالي لحالات كوفيد-19 المؤكدة في الصين الآن 90066 حالة في حين ظل عدد الوفيات دون تغيير عند 4636.

قالت وزارة الصحة في إيطاليا إنها سجلت 431 وفاة مرتبطة بفيروس كورونا انخفاضا من 502, الثلاثاء، بينما ارتفع عدد الإصابات الجديدة اليوم إلى 23059 من 20396 في اليوم السابق.

وأضافت الوزارة أنه تم إجراء حوالي 369084 فحصا لكوفيد-19، مقارنة مع 369375 سابقا.

وسجلت إيطاليا 103432 وفاة مرتبطة بكوفيد-19 منذ ظهوره في فبراير/ شباط من العام الماضي، وهي ثاني أعلى حصيلة في أوروبا بعد بريطانيا وسابع أعلى حصيلة في العالم. وبلغ إجمالي عدد الإصابات في إيطاليا حتى الآن 3.28 مليون.