شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة بريطانية: تناول الحبوب الكاملة يقلل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة نشرت في المجلة الطبية البريطانية (BMJ)، إلى أن تناول الحبوب الكاملة ضمن نظامك الغذائي يساعدك على التمتع بصحة أفضل وحياة أطول، حيث تبين أن هناك علاقة بين القيمة الغذائية للحبوب الكاملة وبين العمر الأطول نظرا لاحتوائهاعلى عناصر مفيدة للصحة العامة، طبقا لما ورد في موقع إكسبريس.



دراسة تؤكد تناول الحبوب يزد من عمرك الافتراضى

وأكدت الدراسة أهمية تناول الحبوب الكامل ضمن نظامك الغذائي نظرا لأنها عنصر أساسي في أي نظام غذائي صحي ومتوازن، حيث توصل الباحثون إلى أن هناك علاقة بين تناول الحبوب وخفض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، والسرطان والكلي.

ووجد الباحثون أن تناول الحبوب الكاملة يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب التاجية وخفض معدلات الوفيات من جميع الأسباب، وجميع أمراض الجهاز التنفسي، والأمراض المعدية ومرض السكري، بالإضافة الى جميع الأمراض غير القلبية الوعائية وغير القلبية.

وطبقا للدراسة كشف الباحثون عن وجود ارتباط بين تناول الحبوب الكاملة،وتقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية وغيرها التي تسبب الوفاة.

وقالت الدراسة إن الحبوب الكاملة مثل الأطعمة النشوية و الأرز البني والمكرونة المصنوعة من القمح الكامل والخبز الأبيض البني أوالقمح الكامل أوالخبزالأبيض الذي يحتوي على نسبة عالية من الألياف، تمنح الجسم الشعور بالشبع مما يجعل الجسم يحافظ على وزن صحى وسليم، كما أنها تخفض من مخاطر الأمراض القلبية والسكري وأنواع معينة من السرطان ومشاكل صحية أخرى.