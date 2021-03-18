شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: التطعيم بلقاح فيروس كورونا يوفر الحماية لصاحبه و30% من المحيطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت دراسة حديثة أن لقاحات فيروس كورونا تقلل إمكانية نقل العدوى بنسبة 30 ٪ لدى الأشخاص الذين تلقوها، ووفقا لتقرير جريدة "Metro" البريطانية، وقال وزير الصحة البريطاني: "إحدى الحقائق الأخرى المثيرة للاهتمام والمهمة حقًا هي أن اللقاح يوفر الحماية لك ولكنه يوفر أيضًا الحماية لمن حولك أيضا، حيث تظهر البيانات أنه إذا كنت تعيش مع شخص تم تطعيمه، فستكون لديك مخاطر أقل بنسبة 30٪ للإصابة بـ فيروس كورونا بنفسك.



التطعيم بلقاح كورونا يجعلك أقل عرضة لنقل كورونا

وقال إن برنامج التطعيم يفسر سبب انخفاض الوفيات في المملكة المتحدة بسرعة كبيرة، مضيفا: "بعد جرعة واحدة من اللقاحين المطروحين، تبلغ الحماية من فيروس كورونا حوالي 60٪ ، والاستشفاء حوالي 80٪

من جانبها قالت ماري رامزي، رئيس قسم التحصين في الصحة العامة في إنجلترا: "تشير البيانات المثيرة حقًا التي جاءت من اسكتلندا الأسبوع الماضي إلى أن عمال الرعاية الصحية الذين تم تطعيمهم لديهم فرصة أقل بنسبة 30٪ لنقل العدوى إلى منازلهم".