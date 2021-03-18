مشروب للتخسيس سريع المفعول

بيروت - نادين محمد - أكدت دراسات عدة قدرت بعض المشروبات على إذابة الدهون، ومساعدتك على تحقيق أهدافك في إنقاص الوزن، وعند استخدامها جنبًا إلى جنب مع تغييرات نمط الحياة الصحية، تُعد طريقة ذكية لخفض السعرات الحرارية وتكون أكثر فعالية من غيرها في تعزيز فقدان الوزن، وتعمل على تعزيز عملية التمثيل الغذائي وتُعزّز الشبع وتقليل الجوع، وكل ذلك قد يشجع على تخسيس الوزن.

تُقدم لك "الجميلة"، مكونين خارقين غنيين عن التعريف في عملية التنحيف وتفتيت الدهون، وهما خل التفاح والغريب فروت، وبالتأكيد ستذهلك النتيجة كونك ستحصلين على جسم ممشوق في وقت قياسي.

مشروب سريع المفعول لإحراق دهون الجسم

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مشروب خل التفاح والغريب فروت

أكدت دراسات عدة قدرة خل التفاح الكبيرة على إذابة الدهون، إذ يؤدي دورًا كبيرًا في التخلص من المياه الزائدة في الجسم، كما يعمل على الحد من الشهية وعلى السيطرة على مستويات السكر في الدم، إضافة الى أنه يحفز عملية التمثيل الغذائي، ويزيل السموم من الجسم، أما الغريب فروت، أو الليمون الهندي، فيتمتع بفعالية مذهلة في حرق السعرات الحرارية والسكريات والنشويات التي تستهلكينها، كما ويخفض نسبة الأنسولين في الدم، ويحارب الإمساك ويسهّل حركة الأمعاء.

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المُكوِّنات:

ست ملاعق صغيرة من خل التفاح.

ثلاثة أكواب من عصير الغريب.

طريقة التحضير والإستهلاك:

امزجي خل التفاح مع عصير الغريب فروت، وواظبي على استهلاك كوب من هذا المشروب قبل كل وجبة طعام، وإذا لم تتمكني من تحمّل مذاقه، أضيفي إليه ملعقة صغيرة من العسل، كما عليك تحضيره يوميًا واستهلاكه طازجًا.

أطعمة تساعد في حراق الدهون

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يساعد إضافة بعض أنواع الأطعمة إلى النظام الغذائي على خسارة وتقليل الدهون في الجسم، ومن هذه الأطعمة ما يلي:



الزبادي

بينت إحدى الدراسات أنّ تناول زبادي عالي البروتين قدّ يساعد على التحكم بالشهية ويقلل من الشعور بالجوع، ويخفض من كمية الطعام المتناول بشكل عام، لإحتوائه على العديد من العناصر الغذائية مثل الفيتامينات، والمعادن، والعديد من البروتينات، بالإضافة إلى البروبيوتيك.

الأسماك الدهنية

تُعتبر الأسماك غنية بالبروتين الذي يزيد من فترة الشعور بالجوع بعد تناوله كما أنّه مهم لخسارة الوزن.

الفلفل الحار

يزيد الفلفل الحار من حرق الدهون وتقليل الشهية مما قدّ يؤدي إلى خسارة الوزن.

البازيلاء

أشارت الدراسات أنّ البروتين الموجود في البازيلاء يقلل من الشعور بالجوع..

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