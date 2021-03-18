قهوة لرفع المناعة وتخسيس الوزن تعرفي كيف تحضرينها!

بيروت - نادين محمد - اكتسب مزيج الكركم والقهوة شعبية بسبب مزيجها الفريد وفوائدها الصحية المذهلة .. إليك أبرز فوائد مزيج القهوة والكركم لصحتك .

يقلل من الإجهاد التأكسدي

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يحتوي الكركم على كوركومينويد رئيسي يسمى الكركمين، وأكثر من 100 مكون حيوي بخصائص قوية مضادة للأكسدة. من ناحية أخرى، من المعروف أيضاً أن القهوة لها قدرة قوية على مضادات الأكسدة. معاً، قد يساعدان في تقليل الإجهاد التأكسدي عن طريق تقليل الجذور الحرة في الجسم ومنع الأمراض ذات الصلة مثل مرض السكري والسرطان.

يساعد في تخسيس الوزن

الكركم له تأثير خفض مؤشر كتلة الجسم بسبب وجود مادة البوليفينول النشطة بيولوجياً. تدعم القهوة أيضاً إنقاص الوزن عن طريق تثبيط هرمون اللبتين، وهو هرمون إشارات للخلايا يساعد على تنظيم الشهية. يمكن أن تكون قهوة الكركم أفضل مشروب لفقدان الوزن لجميع الأعمار.

يقاوم الالتهاب

يعتبر كل من الكركمين والكافيين من المركبات المضادة للالتهابات التي قد تساعد في تقليل السيتوكينات الالتهابية في الجسم ومنع الحالات الالتهابية المزمنة مثل التهاب المفاصل والسكري. يساعد ميثيل زانتين وحمض الكافيين في القهوة أيضاً على تقليل المؤشرات الحيوية الالتهابية.

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تساعد في الهضم

يتم امتصاص الكركمين الموجود في الكركم بشكل أفضل في وجود الدهون الفوسفورية، وهي نوع من الدهون الموجودة في الحليب والمواد الغذائية الأخرى مثل البيض واللحوم، وقد تساعد قهوة الكركم المصنوعة من الحليب في تحسين عملية الهضم عن طريق الكركمين.

تنشط الجسم

يمكن أن يكون الكركم مع جرعة من الإسبريسو معززاً للطاقة بكفاءة والكركمين له قدرة على مكافحة التعب والتحمل.

تدعم العضلات

كل من الكركم والقهوة لهما تأثير كبير في تحفيز تجديد العضلات، ومنع فقدان العضلات وتقليل تدهور العضلات المرتبط بالعمر. يمكن أن تكون قهوة الكركم أفضل مشروب لدعم العضلات والحفاظ على قوتها وقدرتها على التحمل.

يحسن وظائف الرئة

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يلعب الكركمين دوراً وقائياً في الوقاية من أمراض الرئة مثل مرض الانسداد الرئوي وإصابة الرئة الحادة بسبب نشاطه المضاد للالتهابات. للقهوة أيضاً تأثير إيجابي على وظائف الرئة. معاً، يمكن أن تكون مفيدة للرئتين. يعتبر الكركمين أيضاً من التوابل المحتملة في عكس القلق والاكتئاب لدى الناس. لذلك، يمكن أن تكون قهوة الكركم مشروباً فعالاً للوقاية من مشاكل الصحة العقلية. قد يساعد أيضاً في تهدئة العقل عن طريق زيادة مستويات الدوبامين والسيروتونين.

يمنع مرض الزهايمر

يؤخر تدهور الخلايا العصبية ويؤدي إلى مرض الزهايمر. من ناحية أخرى، أظهرت دراسة أن 3 - 4 أكواب من القهوة يومياً في منتصف العمر يمكن أن تقلل من خطر الإصابة بمرض الزهايمر بنسبة 65 في المائة في وقت لاحق من الحياة لذلك، يمكن أن تكون قهوة الكركم مشروباً محتملاً للوقاية من مخاطر الإصابة بمرض الزهايمر.

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يعزز المناعة

يعتبر كل من الكركم والقهوة مُعدِلاً للمناعة قد يساعد في تعزيز جهاز المناعة من خلال مركباتهما الفينولية ذات التأثيرات المضادة للالتهابات. اشرب قهوة الكركم بكمية معتدلة حيث إن الاستهلاك العالي للكافيين قد يسبب آثاراً ضارة بسبب نشاطه في كبت المناعة.

كيفية تحضير قهوة الكركم؟

مكونات نصف ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

ملعقة من القهوة مثل الإسبريسو أو مسحوق القهوة.

ربع ملعقة صغيرة من مسحوق الزنجبيل.

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ربع ملعقة صغيرة من مسحوق القرفة.

رشة فلفل أسود.

مستخلص الفانيليا.

كوب واحد من حليب جوز الهند أو الحليب.

الطريقة الأولى:

تُسكب جميع المكونات، باستثناء الإسبريسو، في الخلاط وتُمزج حتى تصبح ناعمة.

يضاف الإسبريسو المخمر ويخلط مرة أخرى لبضع ثوان.

نسكب المكونات في قدر ونضعها على النار.

يقلب لبضع دقائق لتشكيل خليط رغوي.

يُسكب في كوب القهوة ويُقدّم ساخناً.

الطريقة الثانية:

تخلط جميع المكونات في وعاء ما عدا الإسبريسو وتنقل إلى وعاء زجاجي. تحضير القهوة وإضافة نصف ملعقة صغيرة من الخليط وتقدم ساخنة.

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