شكرا لقرائتكم خبر عن ما هو العمر المناسب لتناول الأطفال للقهوة؟.. طبيب يوضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح طبيب الباطنية والجهاز الهضمي الدكتور عبدالله الذيابي، العمر المناسب للأطفال لبدء تناول القهوة.

وقال في تغريدة على حسابه بموقع “تويتر”: إن التوصيات الطبية تختلف من جمعية لأخرى، مبيناً أن جمعية الأطفال الأمريكية تنصح بتناول الأطفال للقهوة دون عمر 12 سنة.

وأضاف أن هناك، جمعيات أخرى تسمح بتناول القهوة لكن كمية الكافيين تكون محدودة.

تجدر الإشارة إلى أن للقهوة فوائد عديدة منها، خفض فرص الإصابة بمرض السكري، وتحسين الذاكرة والإدراك والوقاية من هشاشة العظام.