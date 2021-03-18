شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: «زيت السمك» يقلل من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات
كشفت دراسة طبية نُشرت هذا الأسبوع في مجلة “نيوترينتس” الأكاديمية، أن زيت السمك والكالسيوم، قد يقللان من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.
ووفقاً للدراسة، فإن الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً، ويتناولون مكملات زيت السمك والكاليسيوم، هم أقل عرضة للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية مقارنة بالأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً صحياً ولا يتناولون مكملات زيت السمك والكالسيوم.
وأكد الباحثون أن تناول مكملات زيت السمك والكالسيوم دون اتباع نظام غذائي صحي، قد لا يكون له تأثير واضح في التقليل من مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، لذا لا بد من تناول هذه المكملات جنباً إلى جانب مع الأطعمة الصحية.
كانت هذه تفاصيل خبر دراسة: «زيت السمك» يقلل من مخاطر الإصابة بهذه الأمراض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.