شكرا لقرائتكم خبر عن كيف تؤثر التمارين الرياضية الشاقة على صحة المراهقين؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - التمارين الرياضية مفيدة لصحتك بصفة عامة، لكن الإفراط في ممارسة الرياضة قد يسبب مشاكل صحية خاصة للمراهقين، يرصد تقرير نشره موقع أونلى هيلث OnlyMyHealth بعض الآثار الضارة التي يمكن أن تنشأ بسبب التمرين الشاق، وتمارين لا يجب على المراهقين القيام بها كالتالى:

آثار ضارة للتدريبات الرياضية للمراهقين فرص عالية للإرهاق

يكون المراهقون أكثر عرضة للإصابة بإرهاق العضلات إذا قاموا بتمارين مكثفة أو تدريبات رفع الأثقال، فعضلات المراهقين الذين تتراوح أعمارهم بين 14 و 16 عاما ليست قوية ومتطورة مثل البالغين، مما يجعلهم أكثر عرضة للإرهاق.



للإرهاق

عدم توازن النظام الغذائي

يتطلب التمرين الشاق التغذية السليمة، غالبا ما يتجاهل المراهقون أهمية اتباع نظام غذائي صحي وسليم ويخرجون لتناول وجبات خفيفة غير صحية بعد التمرين، مما يضر أجسامهم، بسبب نقص التغذية الكافية، هناك احتمال أكبر لمواجهة مشاكل صحية في المستقبل.



عدم توازن النظام الغذائي

إصابات بليغة

عندما تنضم إلى صالة الألعاب الرياضية، فمن الواضح أن هناك جهدًا للضغط بقوة أكبر في كل مرة، لكن المراهقين في بعض الأحيان يأخذون الأمر باستخفاف شديد، بسبب زيادة فرص إصابات الصالة الرياضية الخطيرة، هناك آلات معقدة وأثقال ومعدات ثقيلة تحتاج إلى استخدامها بحذر شديد.



أصابات بليغة

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الضغط على الساق





تمارين لا يجب على المراهقين القيام بها الضغط على الساق:هذا الجهاز يوجد في كل صالة ألعاب رياضية ويساعد على تقوية الساقين وأوتار الركبة، ولكن له سلبيات، إذا لم يتم الضغط على الساق بطريقة المناسب، قد يتسبب فى كسر بمنطقة الحوض.تمرين الضغط على جاك القفز:يقوم الكثير من الأشخاص بهذا التمرين لأنه مفيدة للقلب بالنسبة للمراهقين، إلا أنها يكون ضارًا للأشخاص أصحاب الوزن الزائد، حيث يسبب ارتعاش العضلات والمفاصل ومشاكل فى الأوتار.