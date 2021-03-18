شكرا لقرائتكم خبر عن طعامك الصحى دليلك للحصول على بشرة مشرقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - العناية بالبشرة وتجنب العوامل التى تؤدى إلى تدهورها مثل سوء التغذية تعد من الأشياء الضرورية، ولعل من أهم ما يمكننا القيام به لتحسين لون البشرة وملمسها هو تعزيز المناعة باتباع نظام غذائى صحى يساعد على إزالة السموم من الجسم، ويرصد موقع "تايمز أو انديا" بعض النصائح حول الخيارات الغذائية التى تؤدى إلى بشرة متوهجة.

1- مضادات الأكسدة

يعتمد نظام المناعة لدينا على بعض العناصر الغذائية التى تحمى الخلايا من الجذور الحرة، وفى الغالب التى تحتوى على مضادات الأكسدة لمكافحة الشيخوخة وتقليل الالتهاب للحفاظ على صحة الجلد وشبابه، مثل فيتامين سى المتوافر بالفواكه وفيتامين هـ المتوافر بالمكسرات، والكاروتينات في الخضراوات الملونة، والفلافونويد الموجودة فى الشاى الأخضر.

2- الكولاجين نوع من البروتين

الكولاجين هو البروتين الأكثر وفرة فى جسم الإنسان ويوجد بشكل شائع فى العظام والعضلات والأوتار والجلد، فمن المهم تناول الأطعمة الغنية بالكولاجين مثل البيض والدجاج وسمك السلمون والحمضيات والخضراوات الحمراء والصفراء التى توفر مرونة أفضل للبشرة وتقلل من ترقق الشعر والتجاعيد وتمنع الصلع.

3- شرب كمية كافية من الماء

يلعب الماء دورًا حيويًا ليس فقط فى إزالة السموم من الجلد ولكن يعمل أيضًا على ترطيبه من الداخل، وعدم تناول كمية كافية من الماء يجعل البشرة تبدو باهتة وجافة، لذلك احرص على شرب الكثير من الماء وكذلك تناول الفواكه والخضراوات التى تحتوى على نسبة عالية من الماء مثل جوز الهند والبطيخ والخيار والبرتقال والفراولة والبرتقال والطماطم.

4- ممارسة التمارين الرياضية

يعد التمرين يوميًا من 30 إلى 45 دقيقة من أفضل مزيلات السموم للحفاظ على صحة الجسم والجلد، حيث يعمل التعرق الناتج عن التمرين وحرارة الجسم الطبيعية كمنظف طبيعى لتنظيف البشرة حرفيًا من الداخل، مثل الركض والمشى السريع والزومبا واليوجا، حيث تعمل بشكل أفضل فى الحفاظ على صحة الجلد.

5- فيتامين سى

فيتامين سى هو أيضًا أحد مضادات الأكسدة الفائقة وهو ضرورى لدعم جهاز المناعة وتعزيز إشراق البشرة، ولعل أفضل مصادر الأطعمة التى تحتوى على فيتامين سى التوت والكيوى وفاكهة التنين والبابايا والليمون والبرتقال، حيث يلعب فيتامين سى دورًا مهمًا فى إنتاج الكولاجين الذى يقوى الشعيرات الدموية التى تزود البشرة بالعناصر الغذائية الحيوية.

6- السيلينيوم

تلعب الدهون الصحية الموجودة فى المكسرات والبذور دورًا رئيسيًا فى توهج البشرة وإشراقها لاحتوائها على معادن مثل السيلينيوم، حيث تشير الدراسات إلى أن اتباع نظام غذائى غنى بالسيلينيوم يمكن أن يساعد في الوقاية من سرطان الجلد، ويمكن الحصول عليه أيضًا من الأسماك والبيض والطماطم والخضراوات ذات الأوراق الخضراء.

7- تجنب الوجبات الغذائية القاسية

يمكن أن تؤدى الأنظمة الغذائية غير الصحية لزيادة أو فقدان الوزن بشكل مستمر إلى اتلاف الجلد ما يترتب عليه ظهور ترهل وتجاعيد وعلامات التمدد بالجلد، وذلك لأن النظم الغذائية القاسية تحتوى على كميات غير كافية من الفيتامينات والمعادن.