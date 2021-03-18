صحة ورشاقة

6 طرق طبيعية لعلاج متلازمة تململ الساقين.. منها تجنب الكافيين

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القاهرة - سامية سيد - متلازمة تململ الساقين هي حالة تسبب الشعور بالوخز والألم والحكة تحت جلد أسفل الساقين وأحيانًا في الفخذين والقدمين واليدين والذراعين أيضًا،  التقرير التالي يوضح  6 طرق طبيعية لمتلازمة تململ الساق، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth"

ضغط ساخن وبارد

تبدأ الأوعية الدموية والعضلات في الانفتاح بالضغط البارد أو الساخن، يمكن أن يكون ضغطًا باردًا أو دشًا باردًا أو قطعة قماش مبللة أو كيس ثلج أو حتى ماء بارد يمكن أن يوفر راحة فورية ويمكن أن يساعد في تخفيف أعراض متلازمة تململ الساق.

ضغط ساخن وبارد
ضغط ساخن وبارد
شتت نفسك

طريقة طبيعية أخرى للتخفيف من أعراض متلازمة تململ الساقين هي تشتيت انتباهك، فى غير هذا الشعور بتململ السافين.

المغنيسيوم

يعد المغنيسيوم أيضا معدنًا مهمًا لعضلاتك وعظامك، إنه مرخي طبيعي للعضلات ويمكن أن يساعد بشكل فعال في التعامل مع هذه المتلازمة، يجب أن تتبع نظامًا غذائيًا صحيًا مع الأطعمة الغنية بالمغنيسيوم، هناك مكملات المغنيسيوم التي يمكن تناولها بعد التحدث مع طبيبك أو أخصائي التغذية.

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تجنب الكافيين

يساعد تقييد تناول الكافيين أيضًا في تململ الساقين، يجب أن تحاول تجنب المنتجات الغنية بالكافيين، مثل الشوكولاتة والقهوة والشاي والمشروبات الغازية، لبعض الوقت لملاحظة أي تغييرات أو تحسن، لن يساعد هذا في علاج هذه المتلازمة فحسب، بل يمكن أن يساعد أيضًا في الوقاية من العديد من الأمراض الأخرى.

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التنفس والتأمل

عليك وضع جدول للتأمل طريقة طبيعية مثبتة لتهدئة عقلك وإلهائه عن أي إحساس بالألم أو وخز في الساقين، هناك العديد من أوضاع اليوجا التي يمكن أن تساعد في تخفيف التوتر، وبالتالي التعامل مع متلازمة تململ الساق (RLS).

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ممارسة التمارين البدنية

تعتبر التمارين البدنية صديقة لجسمك ويمكن أن تساعد في التعامل مع العديد من الحالات الصحية، بما في ذلك متلازمة تململ الساق، يعتقد أيضًا أن ممارسة التمارين المعتدلة والمنتظمة تخفف من أعراض متلازمة تململ الساق، عليك أن تحافظ على التوازن بين تمرين عضلاتك ومنحها الراحة.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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