شكرا لقرائتكم خبر عن علاج اضطراب الدورة الشهرية.. تناولى القرفة والزنجبيل والكمون المنقوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعتبر الدورة الشهرية غير المنتظمة واحدة من أكثر المشاكل التي تواجهها بعض النساء، فإذا كانت فترة الحيض تتراوح بين 4 إلى 8 أيام، فهذه علامة على أنها طبيعية وصحية، ولكن من المعروف أن هذه الفترة تختلف من سيدة لأخرى، كما أن هناك نساء يعانين من عدم انتظامها، حيث إن هناك العديد من العوامل التى تؤثر على انتظام الدورة الشهرية بما فى ذلك الإجهاد ومشاكل الهرمونات وغيرها، ومن المعروف أن عدم انتظام الدورة الشهرية يترتب عليه العديد من المشاكل الصحية.

تعمل القرفة معجزات عندما يتعلق الأمر بقضايا الدورة الشهرية، حيث تساعد القرفة فى علاج متلازمة تكيس المبايض، وتنظيم الدورية الشهرية والتقليل من الآلام الناتجة عنها.

يساعد الزنجبيل فى تخفيف أعراض الدورة الشهرية وتنظيمها وتقليل كمية الدم المفقودة خلال هذه الفترة، كما ينصح بتناول الزنجبيل قبل سبعة أيام من موعد الولادة للحصول على أفضل النتائج.

الأناناس علاج منزلى رائع لانتظام الدورة الشهرية، فهو يحتوى على (البروميلين) إنزيم مسئول عن تليين بطانة الرحم ويساعد فى تنظيم الدورة الشهرية، كما أنه يحتوى على خصائص مضادة للالتهابات تساعد بتخفيف آلام الحيض.

4- خل التفاح

يساعد شرب خل التفاح فى تنظيم الدورة الشهرية وعلاج متلازمة تكيس المبايض، ولكن لابد من تخفيفه أولًا بالماء.

يساعد الكمون فى التخفيف من آلام البطن والتقلصات والأعراض المصاحبة للدورة الشهرية والعمل على انتظامها، حيث قم بنقع الكمون طوال الليل وتناوله في الصباح بالماء الدافئ للحصول على أفضل النتائج.