شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية وطرق العلاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فرط نشاط الغدة الدرقية هو ما يحدث عندما تفرز الغدة الدرقية الكثير من هرمون الغدة الدرقية، ويُعد فرط نشاط الغدة الدرقية أكثر شيوعًا عند النساء، لكن الأسباب غير معروفة، وأعراض فرط نشاط الغدة الدرقية تشمل سرعة ضربات القلب والأرق والعصبية وغيرها، ولكن قد تختلف توصيات علاج فرط نشاط الغدة الدرقية اعتماداً على تشخيص الطبيب، وفقاً لموقع saintjohnscancer.

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية

أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية الأكثر شيوعًا تشمل ما يلي:

-تسارع معدل ضربات القلب

-الخفقان

-القلق

- الأرق

-العصبية

-فقدان الوزن مع زيادة الشهية

-التعرق المفرط / عدم تحمل الحرارة

-ضعف العضلات

-دورات الحيض غير الطبيعية عند النساء في فترة ما قبل انقطاع الطمث.

قد تشمل أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية الأخرى ما يلي:

-ضغط دم غير طبيعي

-عدم انتظام ضربات القلب

قد تشمل أعراض مرض جريفز أحد أسباب فرط نشاط الغدة الدرقية أيضًا وهى:

-مشاكل في العين مثل الالتهاب والتورم وانتفاخ العينين

-مرض جلدي نادر على شكل تكتلات حمراء متكتلة على السيقان

تشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية

أفضل اختبار لتشخيص فرط نشاط الغدة الدرقية هو فحص الدم الذي يسمى TSH (هرمون تحفيز الغدة الدرقية).

سيكون TSH منخفضًا إذا كانت الغدة الدرقية تعمل كثيرًا.

إذا وجد أن TSH الخاص بك منخفضا بشكل غير طبيعي (مما يمنحك تشخيصًا افتراضيًا لفرط نشاط الغدة الدرقية) ، فقد تشمل اختبارات الدم الأخرى:

FT4 (T4 )

TT3 (إجمالي T3)

الأجسام المضادة للغدة الدرقية (TSI ، TRAB) - مفيدة في تشخيص مرض جريفز ورصد علاج مرض جريفز

إذا كان لديك فرط نشاط الغدة الدرقية ، فقد يطلب طبيب الغدد الصماء الخاص بك فحص الغدة الدرقية بالموجات فوق الصوتية أو فحص امتصاص الغدة الدرقية.

علاج فرط نشاط الغدة الدرقية

يمكن علاج فرط نشاط الغدة الدرقية بالأدوية المضادة للغدة الدرقية أو العلاج باليود المشع أو جراحة الغدة الدرقية (استئصال الغدة الدرقية).

سيبدأ معظم المرضى في تناول الأدوية المضادة للغدة الدرقية في البداية للسيطرة على أعراض فرط نشاط الغدة الدرقية.

سيناقش طبيبك معك مخاطر وفوائد جميع الخيارات الثلاثة ويساعدك على تحديد الخيار الأنسب لتحقيق علاج طويل الأمد.

والمرضى الذين يعانون من مرض جريفز يجب أن يفحصهم طبيب عيون لمزيد من التقييم.