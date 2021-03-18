شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة» تنشر جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة للجسم يومياً والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها الرسمي “عش بصحة”، جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة لاحتياج الشخص اليومية.
وقالت الوزارة: “إذا كنت تبحث عن جدول وجبات بعدد السعرات المناسبة لاحتياجك اليومي، في الدليل الغذائي تجد كل ما يهمك”.
وتضمن الدليل تفاصيل السعرات الحرارية اللازمة لخفض الوزن، وطريقة قياس معدل السمنة، وعدة توصيات لحمية ناجحة، موضحة أنه يمكن تحميل الدليل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).
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