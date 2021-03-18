شكرا لقرائتكم خبر عن فوائد ريجيم البطاطس وكيف يساعد فى فقدان الوزن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ريجيم البطاطس من الحميات الغذائية التي تساعد في إنقاص الوزن، على عكس ما يتوقع الكثيرون، حيث عادةً ما تكون البطاطس هي أول كربوهيدرات يتم حذفها من قائمة الأغذية التي تتناولها – عند اتباع نظام "دايت" لإنقاص الوزن، في هذا التقرير نتعرف على ريجيم البطاطس وطرق اتباعه لإنقاص الوزن بسهولة، وفقاً لموقع "net doctor".



ريجيم البطاطس

ريجيم البطاطس ما هو

ريجيم البطاطس يتضمن بشكل أساسي تناول البطاطس لأيام أو أسابيع أو شهور، وقال البروفيسور تيم ستيل، مؤلف كتاب The Potato Hack: Weight Loss Simplified، أنه لاتباع ريجيم البطاطس يجب أن تلتزم بتناول البطاطس البيضاء المطبوخة العادية لمدة ثلاثة إلى خمسة أيام، وقد تخسر ما يصل إلى (0.45 كجم) في اليوم، مع عدم إضافة التوابل باستثناء الملح، وهو مسموح به ولكن يُنصح بعدم استخدامه.

بشكل عام ، تختلف قواعد حمية البطاطس بثلاث طرق:

-تنوع البطاطس: بعض إصدارات حمية البطاطس تسمح فقط بالبطاطا البيضاء ، في حين أن البعض الآخر يشمل مجموعة متنوعة أكبر ، مثل البطاطا الحلوة.

-طريقة الطهي: تتضمن بعض الأنظمة الغذائية مستحضرات تُلصق بالجلد، بينما تتطلب أنظمة أخرى التقشير قد تقتصر على البطاطس المسلوقة أو المخبوزة ، أو يُسمح لك بالتحميص والقلي مع استبعاد البطاطس عالية الدسم والملح مثل البطاطس المقلية.



ريجيم البطاطس

ريجيم البطاطس وإنقاص الوزن

يساعدك ريجيم البطاطس على إنقاص الوزن، لأنها منخفضة جدًا في السعرات الحرارية تحتوي حبة بطاطس متوسطة الحجم على 110 سعرات حرارية، لذلك حتى إذا تناولت 10 حبات من البطاطس الكاملة على مدار اليوم، فستستهلك فقط 1100 سعرة حرارية - أقل بكثير من السعرات الحرارية اليومية الموصى بها وهي 2000 للنساء و 2500 للرجال. .

يقوم نظام البطاطس الغذائي بكل بساطة بكل ما يحاول أي نظام غذائي القيام به: الحد من الأطعمة الغنية بالسعرات الحرارية من أجل الحد من إجمالي استهلاك الطاقة.

وتعمل الأطعمة الشهية على إطلاق نظام المكافأة في عقلك، ومن غير المستغرب أن البطاطس المطبوخة العادية ليس لها نفس التأثير تمامًا - لذلك يكاد يكون من المستحيل الإفراط في تناولها، هذا يعني أنه من المحتمل أن تأكل فقط عندما تكون جائعًا، وتتناول ما يكفي فقط للحد من جوعك.

تحتوي البطاطس أيضًا على مثبط بروتيناز 2 ، وهو مركب قد يساعد في تقليل الشهية وتناول الطعام وتحفيز هرمونات الجوع والشبع ، على الرغم من الحاجة إلى مزيد من البحث في هذا الشأن.



ريجيم البطاطس

فوائد ريجيم البطاطس

في حين أن نظام البطاطس الغذائي يحتوي على قدر كبير من الجوانب السلبية والمخاطر الصحية المقلقة، إلا أن هناك بعض الفوائد المحتملة التي تستحق الدراسة:

البطاطس مغذية

تحتوي حبة بطاطس واحدة (حوالي 180 جرامًا) على أكثر من ربع ما تتناوله يوميًا من البوتاسيوم وفيتامين ج وفيتامين ب 6 والبوتاسيوم ، بالإضافة إلى نسبة كبيرة من حمض الفوليك والنياسين والفوسفور والمنجنيز، إنها مصدر غني بمضادات الأكسدة - خاصة اللوتين والزياكسانثين في البطاطا البيضاء ، والأنثوسيانين في البطاطا الأرجواني والحمراء.

البطاطس غنية بالألياف

تحتوي كل حبة بطاطس على حوالي 3.7 جرام من الألياف، أي تقريبًا مثل التفاح، ولا تعتبر الألياف ضرورية لصحة الجهاز الهضمي فحسب، بل إنها تجعلك تشعر بالشبع لفترة أطول وتحافظ على استقرار مستويات السكر في الدم، كما أن البطاطس مليئة بالنشا المقاوم الذي يقاوم الهضم ويغذي البكتيريا النافعة في الأمعاء.

البطاطس أقل عرضة للتلف

البطاطا رخيصة ، ومتوفرة بسهولة ، و أقل عرضة للتلف من الخضراوات الأخرى، كما أنها توفر فائدة كبيرة من حيث الشبع، سوف تحتاج إلى تناول سبعة كرواسون لتشعر بالشبع يشبه ما تشعر به عند تناول حبة واحدة من البطاطس.