شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة: مقبض الغلاية وريموت التليفزيون يحملان كميات هائلة من البكتيريا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصلت دراسة جديدة بجامعة أستون الإنجليزية إلى وجود جراثيم كثيرة على مقبض الغلاية، حيث عثر العلماء على كميات كبيرة من المكورات العنقودية الذهبية فى المقابض، ما قد يسبب التهابات الجلد والتسمم الغذائي وفقا لما ذكرته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



الغلايات

وكشفت اختبارات المسح أن مقبض الغلاية يحتوى على كميات كبيرة من المكورات العنقودية الذهبية، والتي يمكن أن تسبب التهابات الجلد والتسمم الغذائي، كما تحتوي أجهزة التحكم عن بعد والمفاتيح التليفزيونية أيضًا على بكتيريا، لكن حنفية المطبخ كانت المنطقة الأكثر تلوثًا، فى حين أن أغطية الحاويات كانت تحتوى على أعلى مستويات من بكتيريا الإشريكية القولونية القاتلة.



الغلايه

ووجدت الدراسة التى أجريت على 2000 بالغ أننا ننسى تنظيف الأسطح المستخدمة بكثرة، وقال قائد الدراسة جوناثان كوكس من جامعة أستون فى برمنجهام: "نأمل أن يفكر الناس أكثر حول مكان وكيفية التنظيف"، وأضاف: "بينما قد يبدو الأمر صادمًا، فليس من المستغرب أن نجد بكتيريا على هذه الأسطح عالية التلامس".

وأوضحت الدراسة أنه كان جهاز التحكم عن بعد في التليفزيون موطنًا للإشريكية القولونية المحتملة، بينما وجد أن ظهر الحوض يحتوى على بكتيريا تسمى"الزائفة" والتى توجد غالبًا فى التربة والنباتات.