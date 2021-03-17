صحة ورشاقة

لقاح صيني خامس يحصل على الترخيص

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متابعات_ السعودية نيوز 0 تبليغ

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محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

بالتزامن مع بدء التطعيم ضد المستجد، وافقت السلطات الصحية الصينية على استخدام لقاح جديد محلي الصنع صممه المركز الوطني لمراقبة ومنع الأمراض بمشاركة شركة Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical وأكاديمية العلوم الصينية.

 

ونقلت "الشبكة الدولية" عن ممثل الشركة المنتجة قوله إن اللقاح يتكون من ثلاث جرعات يتم تلقيها بفاصل زمني مدته شهر واحد.

 

يذكر أن اللقاح المذكور، هو خامس لقاح صيني مضاد لـ "كورونا" يتم اعتماده رسمياً في البلاد.

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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