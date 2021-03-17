لقاح صيني خامس يحصل على الترخيص

محمد الفلاح - الأربعاء 17 مارس 2021

بالتزامن مع بدء التطعيم ضد فيروس كورونا المستجد، وافقت السلطات الصحية الصينية على استخدام لقاح جديد محلي الصنع صممه المركز الوطني لمراقبة ومنع الأمراض بمشاركة شركة Anhui Zhifei Longcom Biopharmaceutical وأكاديمية العلوم الصينية.



ونقلت "الشبكة الدولية" عن ممثل الشركة المنتجة قوله إن اللقاح يتكون من ثلاث جرعات يتم تلقيها بفاصل زمني مدته شهر واحد.

يذكر أن اللقاح المذكور، هو خامس لقاح صيني مضاد لـ "كورونا" يتم اعتماده رسمياً في البلاد.