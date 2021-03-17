منافع أسترازينيكا أكثر أم المخاطر؟ "الصحة العالمية" تجيب

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قالت لجنة معنية بسلامة اللقاحات، الأربعاء، إنها ترى أن منافع استخدام لقاح أسترازينيكا للوقاية من كورونا تفوق المخاطر.

وأوصت اللجنة التابعة لمنظمة الصحة العالمية باستمرار التحصين باللقاح.



وكانت منظمة الصحة العالمية قد أدرجت لقاحا أنتجته شركة أسترازينيكا بالتعاون مع جامعة أكسفورد في قائمة الاستخدام الطارئ الشهر الماضي مما أتاحه على نطاق أوسع لدول العالم النامي بسبب انخفاض سعره.

لكن أكثر من 12 دولة أوروبية أوقفت استخدام اللقاح هذا الأسبوع بعد أن ثارت مخاوف بشأن آثار جانبية محتملة.

وقالت وكالة الأدوية الأوروبية إنها تحقق في تقارير عن 30 حالة إصابة باضطرابات غير معتادة في وظائف الدم من بين خمسة ملايين تلقوا اللقاح. وجرى توزيع 45 مليون جرعة في الإجمال من لقاح أسترازينيكا في أنحاء المنطقة.

ومن المقرر أن تعلن الوكالة الأوروبية، وهي الجهة التنظيمية المعنية بإجازة الأدوية واللقاحات، النتائج التي توصلت إليها، الخميس، لكن رئيستها إيمير كوك قالت إنها لا ترى سببا لتغيير التوصية المتعلقة بلقاح أسترازينيكا وهو أحد اللقاحات الأربعة التي أقرت الوكالة استخدامها حتى الآن للوقاية من المرض.

وقالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة المشورة العالمية لسلامة اللقاحات تتفحص بدقة أحدث البيانات المتاحة بشأن سلامة لقاح أسترازينيكا.

وذكرت الصحة العالمية في بيان بعد يوم من عقد خبرائها لاجتماع مغلق: "بمجرد الانتهاء من المراجعة، ستنشر منظمة الصحة العالمية النتائج على الفور".

وأضاف البيان: "حتى الآن، تعتبر منظمة الصحة العالمية أن منافع استخدام لقاح أسترازينيكا تفوق المخاطر وتوصي باستمرار حملات التحصين".