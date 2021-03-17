شكرا لقرائتكم خبر عن دراسة أمريكية: لقاحات فيروس كورونا فعالة للغاية فى دور رعاية المسنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في دراسة منشورة عن فعالية لقاح كورونا بمرافق الرعاية طويلة الأجل مثل دور رعاية المسنين، وجد فريق بحث بقيادة مدرسة ييل للصحة العامة في الولايات المتحدة، أن اللقاح المستخدم على نطاق واسع ناجح للغاية في الوقاية من العدوى.

وعانى سكان هذه الدور، من مستويات عالية بشكل غير متناسب من الوفيات والمرض المرتبط بـ فيروس كورونا منذ أن وصل الوباء لأول مرة إلى الولايات المتحدة منذ ما يقرب من عام.



لقاحاحات فعالة فى دور المسنين

بالنسبة للدراسة وفقا لتقرير موقع " medicalxpress "، كان الباحثون قادرين على الاستفادة من طرح اللقاح السريع في دور رعاية المسنين في ولاية كونيتيكت الأمريكية، وعلى وجه التحديد ، قاموا بفحص فعالية لقاح Pfizer-BioNTech بين 463 مقيمًا في اثنين من دور رعاية المسنين في ولاية كونيتيكت كانا يعانيان من تفشي فيروس كورونا.

ووجدوا أن اللقاح له فعالية تقديرية بنسبة 63٪ ضد عدوى كورونا بين سكان المنشأة بعد الجرعة الأولى، وهذا مشابه للفعالية المقدرة لجرعة واحدة من لقاح كورونا لدى البالغين عبر مجموعة من الفئات العمرية في البيئات غير المجمعة، ويشير بقوة إلى أن التطعيم الكامل بجرعتين يوفر حماية كبيرة للمقيمين البالغين الضعفاء طبياً وكبار السن.

قال الأستاذ المساعد في كلية ييل للصحة العامة والمؤلف الرئيسي للدراسة: "هذا يؤكد ما كنا نأمله جميعًا، وهو أن اللقاح فعال للغاية في أكثر الفئات عرضة للخطر ويمكن أن ينقذ العديد من الأرواح".