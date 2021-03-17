نصائح تساعد المراهقة إذا فاجأتها الدورة الشهرية في المدرسة

بيروت - نادين محمد - أول دورة شهرية تواجهها المراهقة تأتي وكأنها صدمة، وربما تترك أثرًا نفسيًا لا يُنسى، تتضاعف هذه الصدمة إذا فُوجئت المراهقة بهذا الموقف في المدرسة. لا داعي للقلق بشأن الحيض والبلوغ إذا فهمت الفتاة أن الأمر كله يتعلق بالنمو والتحول من طفلة إلى امرأة .

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تواجه بعض الفتيات الكثير من الألم وعدم الراحة وينتهي بهن الأمر بربط فترة الحيض بكل مشاعرهن السلبية. ولكن هناك أيضًا فتيات أخريات يأخذن هذا في خطواتهن ويعاملن الدورة الشهرية كشيء طبيعي جدًا. كوني على دراية بهذه المرحلة من حياتك ، وابقى على استعداد للتعامل مع دورتك الشهرية في المدرسة أو في أي مكان خارج المنزل.

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أحد الأسئلة التي تثير القلق لديهن هو ، "ماذا لو حصلت الدورة الشهرية الأولى لي في المدرسة؟ ". تشعر معظم الفتيات بالقلق بشأن كيفية تعاملهن مع الموقف إذا واجهن على الدورة الشهرية في المدرسة أو خارج المنزل بشكل عام. البقاء على استعداد هو المفتاح. فيما يلي بعض النصائح التي يجب اتباعها:

1. تحدثي إلى معلمتك:

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إذا كانت هذه هي المرة الأولى التي تأتي فيها دورتك الشهرية ، فتحدثي إلى شخص يمكنك الاعتماد عليه. يفضل التحدث إلى معلمتك في المدرسة بدلًا من التحدث إلى صديقتك المقربة لأن هذا وضع جديد وقد ترغبي في طلب الدعم من أحد الأشخاص الناضجين. البديل الآخر هو التحدث إلى ممرضة المدرسة.

2. لا داعي للذعر:

قد تكوني في المدرسة وتستمتع بوجبة خفيفة أو في ملعب كرة السلة تلعبي، ثم تشعري بالدورة الشهرية، لا داعي للذعر ولا تفقدي هدوئك. يمكنك الذهاب إلى ممرضة مدرستك أو مدرستك وطلب بعض المستلزمات إذا لم تكوني مستعدة. قد تكوني متوترة وقد ترغبي في وجود والدتك في الجوار ولا مانع من طلب ذلك من إدارة المدرسة.

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3. ملابس احتياطية:

اتركِ بعض الملابس الاحتياطية في خزانة مدرستكِ. سيساعدكِ هذا على التغيير إذا كان الزي المدرسي قد تلطخ، ومع ذلك ، فمن غير المرجح أن تكون دورتك الشهرية الأولى غزيرة. إذا لم يكن لديك أي شيء في الخزانة ، فاستخدم سترتك لتغطية البقعة. فقط اربطي الجاكيت حول خصركِ حتى تصلي إلى المنزل. قد ترغبي في الحصول على إذن من مدرستك للمغادرة مبكرًا. يمكنك أيضًا الاتصال بوالدتك لإحضار مجموعة من الملابس إلى المدرسة حتى تتمكني من التغيير.

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4. ليس من الضروري مشاركة التفاصيل:

إذا قمت بتغيير ملابسك ، فسوف يلاحظها أصدقاؤك وزملائك في الفصل. ابقِ هادئة. أخبريهم أنكِ أسقطتِ شيئًا على نفسكِ ، وبالتالي ، قمتِ بتغيير ملابسك. لا داعي للإفصاح عن التفاصيل والشعور بالحرج.

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