لهذه الاسباب الشباب أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

بيروت - نادين محمد - بعد ظهور سلالة فيروس كورونا الجديدة أثارت وفاة عدد من الشباب الأصحاء مؤخراً و إصابتهم بفيروس كورونا المستجد؛ قلق ودهشة الكثير من خبراء الصحة في العالم.

أكد الدكتور مجدي بدران عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن سلالة فيروس كورونا الجديدة أكثر عدوانية، وتعد المسؤولة عن ارتفاع عدد الوفيات لأكثر من 250 ألف حالة.

حصانة الشباب

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لفت عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة أن السلالات الجديدة للكورونا أسقطت وهم الذين كانوا يعتقدون في بداية تفشي الوباء أن تأثيره الخطير يقتصر على كبار السن، والأشخاص الذين يعانون من مشكلات صحية خطيرة فقط.

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أشار إلى أن الشباب ليسوا بمنأى عن خطر فيروس كورونا الجديد خاصة المدخنين، والذين لديهم أمراض وراثية مهملة أو من يعانون من زيادة الوزن أو من لديهم ارتفاع السكري وارتفاع ضغط الدم؛ مما يزيد من مضاعفات كورونا.

لفت أن الوزن الزائد يمكن أن يؤثر على جهاز المناعة ووظيفة الرئة أو من يهملون ممارسة الرياضة وقلة الحركة، وارتفاع مؤشر كتلة الجسم والحالات الصحية الأخرى، مثل مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب وزيادة الوزن أو الدهون الزائدة خاصة حول البطن، مسؤولة عن 60 إلى 70 في المائة من حالات ارتفاع ضغط الدم.

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أكد أن الأشخاص الذين يعانون من أمراض القلب والأوعية الدموية يتعرضون لخطر أكبر من الموت بسبب فيروس الكورونا المستجد، والذين يعانون من مشاكل في القلب. أو من لديهم أيضاً جهاز مناعة أضعف.

حذر أنه على الشباب تجنب مخاطر الأغذية المقلية والدسمة وهي تسبب زيادة في اكتناز السعرات الحرارية، وبالتالي الإصابة بزيادة الوزن والسمنة وتوابعها. وأشار إلى أن الحل لتجنب الإصابات بفيروس كورونا غياب التباعد الاجتماعي والكمامة والأيدي النظيفة .

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