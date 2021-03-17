شكرا لقرائتكم خبر عن فقدان الوزن والوقاية من «الأنيميا».. 7 فوائد مدهشة لشرب «منقوع الليمون» كل صباح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - ترجمة:

يعرف معظم المتبعين لأنظمة غذائية تستهدف إنقاص الوزن فوائد شرب منقوع الماء والليمون على معدة فارغة صباحًا، في التخلص من الوزن الزائد. ولكن هل لهذا المشروب فوائد أخرى على الصحة العامة غير التخسيس؟

نستعرض في التقرير التالي، 7 فوائد لشرب منقوع الماء والليمون على الريق، وفقًا لموقع “Medical news today”.

1- فقدان الوزن الزائد

كوب من مشروب الماء بالليمون من شأنه أن يساعد على فقدان الوزن الزائد، لاحتوائه على مضادات الأكسدة، التي تعزز عملية الأيض، ما يساهم في حرق الدهون المتراكمة بالجسم، ولكن يجب الحرص على عدم تحليته بالسكر، حتى لا يصبح له نتائج عكسية على الصحة.

2- تفتيت حصوات الكلى

الماء بالليمون، من المشروبات التي عادةً ما يصفها الأطباء لمرضى الكلى، لاحتوائه على مادة السترات، التي ثبت فعاليتها في تفتيت حصوات الكلى، وجرفها إلى القنوات البولية، والتخلص منها عن طريق البول.

كما تقلل السترات من فرص تراكم أوكسالات الكالسيوم على الكلى، في حالة الإفراط في تناول منتجات الألبان بمختلف أنواعها.

3- مفيد لمرضى الضغط

يساعد البوتاسيوم المتوفر بالليمون على تنشيط الدورة الدموية، لذلك يعتبر عصيره من المشروبات المفيدة لصحة مرضى الضغط، لأن يحسن من عملية تدفق الدم المحمل بالأكسجين إلى جميع أعضاء الجسم، ما يقلل من خطر الإصابة بالجلوكوما والسكتات الدماغية.

4- تقوية المناعة

يحتوي الليمون على نسبة عالية من فيتامين سي، الذي يساعد على تقوية الجهاز المناعي بالجسم، الأمر الذي يجعل عصيره من المشروبات التي تقلل من خطر الإصابة بالأمراض، كما تخفف من حدة الأعراض المصاحبة لنزلات البرد، مثل العطس، والرشح، والاحتقان، والسعال.

5- ضبط نسبة السكر بالدم

يعمل مشروب الماء بالليمون على ضبط نسبة السكر بالدم، عن طريق تنظيم عمل الإنسولين بالجسم، لذلك ينصح الأطباء مرضى السكري بتناوله، خاصةً أنهم من الفئات التي تعاني من ضعف الجهاز المناعي.

6- الوقاية من الأنيميا

يساعد مشروب الماء بالليمون على الوقاية من الأنيميا، لاحتوائه على فيتامين ج، الذي يحفز الجسم على امتصاص الحديد المتوفر بالأطعمة على أكمل وجه، لذلك فهو من المشروبات المفيدة لصحة الأطفال.

7- تسهيل عملية الهضم

يمثل مشروب الماء بالليمون أهمية كبيرة لصحة الجهاز الهضمي، لأنه يوازن حموضة المعدة، مما يحسن من حركة الأمعاء، وبالتالي تقل فرص الإصابة بالإمساك وعسر الهضم.