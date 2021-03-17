شكرا لقرائتكم خبر عن أعراض حمى القش.. الصداع والتهاب الأنف والأذن وحكة العين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حمى القش هى الاسم الشائع لالتهاب الأنف التحسسى الذى ينشأ عندما يبالغ الجسم فى رد فعله تجاه المواد المسببة للحساسية، ويسبب التهابًا فى الأنف وهى مشكلة شائعة يمكن أن تعيق الحياة اليومية وتحدث فى الغالب خلال فصلى الربيع والصيف بسبب حبوب اللقاح الزائدة فى الهواء، ويعانى بعض الأشخاص من حساسية موسمية تتكرر فى كل عام وهذا النوع يسمى حمى القش "الموسمية"، بينما هناك أشخاص يعانون من حمى القش "الدائمة" طوال السنة، وفقًا لما ذكره موقع "إكسبريس".

- أسباب الإصابة بحمى القش

تحدث حمى القش عندما يبالغ الجهاز المناعى برد فعل تجاه استنشاق مسببات الحساسية غير الضارة مثل حبوب اللقاح أو الغبار أو وبر الحيوانات الأليفة، مما يؤدى إلى إطلاق مواد تسمى الهيستامين فى مجرى الدم وهو السبب وراء التهاب الممر الأنفى والجيوب الأنفية والجفون، ما يترتب عليه الإصابة بالاحتقان الذى يُسبب فى الواقع الشعور بعدم الراحة والتهيج، أما بالنسبة لمن يعانون من حمى القش الدائمة فمن المرجح أن تكون الحساسية ناتجة عن مسببات أخرى غير حبوب اللقاح، مثل الغبار والعفن ووبر الحيوانات الأليفة.

- فيما يلى.. أعراض حمى القش:

1- التهاب الأنف، وتشمل الأعراض الشائعة لحمى القش سيلان أو انسداد الأنف بالإضافة إلى العطس المتكرر وحكة بالجيوب الأنفية.

2- التهاب العين مثل الشعور بحكة والاحمرار وذرف دموع عند الإصابة.

3- الصداع

4- آلام الأذن

5- الشعور بتعب عام.

- طرق الوقاية من حمى القش:

1- استخدام قطرات العين التى تُصرف دون وصفة طبية.

2- بخاخات الأنف المضادة للهيستامين.

3- غلق النوافذ لمنع دخول حبوب اللقاح.

4- اختر العدسات اللاصقة اليومية بدلاً من العدسات الشهرية.

5- تغيير الملابس بمجرد العودة إلى المنزل خاصة في موسم انتشار حمى القش للوقاية منها، حيث قد تكون حبوب اللقاح عالقة بالملابس.

6- غسل اليدين والوجه والعين باستمرار، حيث يمكن أن تتجمع حبوب اللقاح بسهولة على الجلد أثناء الخروج من المنزل، والتى قد تسبب فى الإصابة بالتهيج.