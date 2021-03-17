مرض النكاف.. الأعراض والعلاج

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 17 مارس 2021 05:11 مساءً - مرض النكاف من الأمراض المعدية التي قد لا يسمع الكثيرون عنها، لكنها تنتقل عن طريق السعال والعطس، فما أعراض وعلاج مرض النكاف؟

النكاف من الأمراض المعدية التي تنتقل من شخص لآخر عن طريق إفرازات الأنف واللعاب، لأنه من الأمراض الفيروسية وقد يصيب مرض النكاف الأطفال والكبار.

هو مرض فيروسي ينتقل عن طريق العدوى عن طريق اللعاب والإفرازات الأنفية والاتصال الشخصي بالآخرين، وسمي بمرض النكاف لأنه يؤثر بشكل كبير على الغدد النكافية، أو ما تسمى بالغدد اللعابية التي توجد خلف الوجنتين في المنطقة بين الأذن والفك، مما يصيبها بالالتهابات وتنتفخ هذه الغدد المسؤولة عن إفراز اللعاب وتكون مؤلمة.

أعراض مرض النكاف عند الكبار:

-الصعوبة في المضغ.

-الألم في العضلات.

-فقدان الشهية.

-الشعور بالصداع المستمر.

-الإرهاق الشديد والضعف العام بالجسم.

-الارتفاع في درجة الحرارة.

-ألم في العنق وأسفل الأذنين مع وجود تورم في بعض الأحيان.

-أعراض مرض النكاف عند الأطفال:

-تورم الوجه خاصة في المنطقة التي تقع بها الغدد اللعابية.

-ألم بالجسم.

-عدم القدرة على تناول الطعام.

-ارتفاع درجة الحرارة.

-عادة تظهر أعراض النكاف لدى الأطفال خلال أسبوعين من انتقال الفيروس.

مضاعفات النكاف:

قد يصاب الشخص المصاب بالنكاف ببعض المضاعفات ولكنها نادرة الحدوث والتي تشمل:

-التهاب في الدماغ.

-التهاب في البنكرياس.

-التهاب في الخصيتين لدى الذكور.

-التهاب في المبيضين لدى الإناث.

-قد يعرض المرأة الحامل إلى الإجهاض، خاصة في الثلاث أشهر الأولى من الحمل.

-فقدان السمع.

أسباب مرض النكاف:

يصيب النكاف الإنسان عن طريق انتقال الفيروس من خلال السعال أو العطس أو تناول الطعام والشراب مع الشخص المصاب بالمرض.

كيف نعالج مرض النكاف؟

يتم الشفاء من مرض النكاف لمعظم الحالات المصابة به أما في حالة حدوث المضاعفات فيتم التوجه إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

-عند وجود تورم يمكنك عمل الكمادات المثلجة.

-شرب الكثير من السوائل التي تساعد على تجنب الجفاف نتيجة الحمى.

-تناول الأطعمة اللينة السهلة البلع.

-تناول المسكنات عند الشعور بالألم ومخفضات الحرارة.

-تجنب الأطعمة والمشروبات الحامضية حيث أنها تزيد من الألم.

تلقي اللقاحات للرضع والأطفال واللقاح الرباعي، وعدم إهمالها للوقاية من التعرض إلى مرض النكاف، وذلك بحسب “العين الاخبارية”.