الوضع خطير.. سلالة كورونا الجنوب أفريقية تغزو ليبيا

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - أعلنت السلطات الصحية في ليبيا، الأربعاء، اكتشاف حالات إصابة بسلالة جنوب أفريقيا المتحورة لفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وقال المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا إنه تبين من خلال الكشف على 32 عينة عشوائية موجبة لفيروس كورونا بمدينة مصراتة غربي البلاد، أن 15 عينة منها كانت من النوع الجديد المتحوّر المعروف بطفرة جنوب أفريقيا بالإضافة إلى طفرة لندن.

وأشار المركز، في بيان، إلى تأكد ظهور التحور معملياً لأول مرّة في ليبيا مع الأخذ في الاعتبار أن هذا النوع يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع.

وذكر أن اكتشاف وجود هذه الأنواع المتحورة في ليبيا قد يفسّر ما يحدث حالياً من سرعة انتشار هذا الوباء وتفاقم الوضع الوبائي بصورة خطيرة، وربما يكون السبب في ارتفاع أعداد الحالات المصحوبة بمضاعفات خطيرة أدت إلى زيادة في ارتفاع نسبة الوفيات في الأسابيع الأخيرة.

وأوضح أن النوع الجديد الذي ظهر لأول مرة في ليبيا، يتميز بسرعة الانتقال ونشر الإصابة في المجتمع، محذراً من عواقب وخيمة في ظل ما تشهده البلاد من تراخٍ وعدم التزام بتنفيذ التدابير والإجراءات الوقائية والاحترازية.

واكتشفت السلالة المتحورة في جنوب أفريقيا نهاية عام 2020 وهي تتميز بسرعة الانتشار وتجنب الاستجابة المناعية.

وكانت السلطات الصحية في ليبيا أعلنت اكتشاف حالات إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا في البلاد، بعد الكشف على عينات عشوائية موجبة لفيروس كورونا.



وكانت تقارير للأمم المتحدة، صادرة في يناير/كانون الثاني الماضي، صنفت ليبيا بالمركز الثاني في أفريقيا من حيث معدل الوفيات بفيروس كورونا نسبة إلى عدد السكان.